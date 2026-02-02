  1. В Украине

Трехсторонние переговоры Украина-США-Россия – Зеленский озвучил задачи делегации и ее состав

18:21, 2 февраля 2026
Зеленский провел совещание переговорной команды перед новым раундом встреч.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с переговорной командой накануне нового раунда трехсторонних встреч, запланированных на этой неделе.

«На совещании были почти все участники переговорной команды, а именно Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Александр Бевз. Давид Арахамия также будет участвовать в переговорах. Согласовал с командой рамки разговора и конкретные задачи», – отметил Президент.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду и четверг (4 и 5 февраля) должна состояться трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России.

По словам Зеленского, украинская делегация также проведет двусторонние встречи с американской стороной. По словам Зеленского, двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов. Кроме того, ожидается работа над документами по восстановлению и экономическому развитию.

Президент подчеркнул, что Украина готова к реальным шагам и рассчитывает на поддержку США в обеспечении необходимых условий для диалога.

США россия Украина Владимир Зеленский переговоры

