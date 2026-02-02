Тристоронні переговори Україна-США- Росія – Зеленський озвучив завдання делегації та її склад

Зеленський провів нараду переговорної команди перед новим раундом зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з переговорною командою напередодні нового раунду тристоронніх зустрічей, запланованих цього тижня.

«На нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах. Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання», – зазначив Президент.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявив, що у середу та четвер (4 та 5 лютого) має відбутися тристороння зустріч за участі України, США та Росії.

За словами Зеленського, українська делегація матиме також двосторонні зустрічі з американською стороною. За словами Зеленського, двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий. Крім того, очікується робота над документами з відновлення та економічного розвитку.

Президент наголосив, що Україна готова до реальних кроків і розраховує на підтримку США у забезпеченні необхідних умов для діалогу.

«Розраховуємо і на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу. Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати», — підсумував Зеленський.

