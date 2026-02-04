Зустріч в Абу-Дабі: Віткофф і Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах з Україною та РФ
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер долучаться до тристоронніх перемовин за участю України й Росії, які проходитимуть в Абу-Дабі 4-5 лютого. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
"Спеціальний посланець Віткофф та Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для чергового раунду тристоронніх переговорів", - сказала Левітт під час спілкування з журналістами.
За її словами, тристоронні переговори, які відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі, є "історичними за своєю природою".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація після завершення переговорів в Абу-Дабі вийде з ним на прямий зв’язок. За його словами, ключовим завданням залишається пошук діалогу, однак поступок, які суперечать інтересам України, не буде.
Також Зеленський озвучив склад української делегації.
