Зустріч в Абу-Дабі: Віткофф і Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах з Україною та РФ

08:17, 4 лютого 2026
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер долучаться до тристоронніх переговорів України, США та РФ, які відбудуться 4–5 лютого в Абу-Дабі.
фото: Getty Images
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер долучаться до тристоронніх перемовин за участю України й Росії, які проходитимуть в Абу-Дабі 4-5 лютого. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Спеціальний посланець Віткофф та Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для чергового раунду тристоронніх переговорів", - сказала Левітт під час спілкування з журналістами.

За її словами, тристоронні переговори, які відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі, є "історичними за своєю природою".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація після завершення переговорів в Абу-Дабі вийде з ним на прямий зв’язок. За його словами, ключовим завданням залишається пошук діалогу, однак поступок, які суперечать інтересам України, не буде.

Також Зеленський озвучив склад української делегації. 

