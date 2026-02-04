  1. В мире

В Ливии убили сына Муаммара Каддафи — подробности

08:30, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Убили Саифа аль-Ислама Каддафи, который был одним из сыновей Муаммара Каддафи.
В Ливии убили сына Муаммара Каддафи — подробности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ливии убили Саифа аль-Ислама Каддафи – одного из сыновей бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным саудовского телеканала Al Hadath, 53-летний Саиф Каддафи был убит выстрелом в его собственном саду вблизи города Зинтан на западе Ливии.

Он был вторым сыном Муаммара Каддафи, возглавлявшего Ливию с 1979 по 2011 год. Хотя у Саифа не было официальных государственных должностей, до свержения режима отца играл заметную роль во внешнеполитических переговорах и решении внутренних дел страны.

После падения власти Каддафи Саифа арестовали и вынесли смертный приговор по обвинению в преступлениях против гражданского населения. В 2017 году появилась информация о его увольнении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

От фиксированной суммы к доле дохода отца: суд в Днепре увеличил алименты для ребенка

Суд пересмотрел способ взыскания средств, обеспечив потребности малолетней дочери.

Соблюдение принципа коллегиальности и кворума – единственное условие легитимности решений Временных следственных комиссий

Отсутствие кворума и конфликт интересов: Комитет ВРУ разъяснил основания для обжалования решений ВСК.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Кабмин определил особый порядок закупки критического енергооборудования до конца 2026 года

Лимит на увеличение цены единицы товара и новый механизм покупки генераторов без открытых торгов: новые правила публичных закупок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]