В Ливии убили сына Муаммара Каддафи — подробности
В Ливии убили Саифа аль-Ислама Каддафи – одного из сыновей бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
По данным саудовского телеканала Al Hadath, 53-летний Саиф Каддафи был убит выстрелом в его собственном саду вблизи города Зинтан на западе Ливии.
Он был вторым сыном Муаммара Каддафи, возглавлявшего Ливию с 1979 по 2011 год. Хотя у Саифа не было официальных государственных должностей, до свержения режима отца играл заметную роль во внешнеполитических переговорах и решении внутренних дел страны.
После падения власти Каддафи Саифа арестовали и вынесли смертный приговор по обвинению в преступлениях против гражданского населения. В 2017 году появилась информация о его увольнении.
