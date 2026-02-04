В Ливии убили сына Муаммара Каддафи — подробности

Убили Саифа аль-Ислама Каддафи, который был одним из сыновей Муаммара Каддафи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ливии убили Саифа аль-Ислама Каддафи – одного из сыновей бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

По данным саудовского телеканала Al Hadath, 53-летний Саиф Каддафи был убит выстрелом в его собственном саду вблизи города Зинтан на западе Ливии.

Он был вторым сыном Муаммара Каддафи, возглавлявшего Ливию с 1979 по 2011 год. Хотя у Саифа не было официальных государственных должностей, до свержения режима отца играл заметную роль во внешнеполитических переговорах и решении внутренних дел страны.

После падения власти Каддафи Саифа арестовали и вынесли смертный приговор по обвинению в преступлениях против гражданского населения. В 2017 году появилась информация о его увольнении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.