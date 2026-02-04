У Лівії вбили сина Муаммара Каддафі — подробиці

Вбили Саїфа аль-Іслама Каддафі, який був одним з синів Муаммара Каддафі.

У Лівії вбили Саїфа аль-Іслама Каддафі – одного із синів колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

За даними саудівського телеканалу Al Hadath, 53-річного Саїфа Каддафі було вбито пострілом у його власному саду поблизу міста Зінтан на заході Лівії.

Він був другим сином Муаммара Каддафі, який очолював Лівію з 1979 по 2011 рік. Хоча Саїф не мав офіційних державних посад, до повалення режиму батька відігравав помітну роль у зовнішньополітичних переговорах і вирішенні внутрішніх справ країни.

Після падіння влади Каддафі Саїфа заарештували та винесли смертний вирок за обвинуваченнями у злочинах проти цивільного населення. У 2017 році з’явилася інформація про його звільнення.

