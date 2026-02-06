США нанесли удар по судну в Тихом океане из-за контрабанды наркотиков

Среди американских военнослужащих пострадавших нет.

Фото: US Southern Command

Военные США нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана, которое, по данным, могло быть причастно к контрабанде наркотиков, пишет CNN.

«5 февраля по указанию командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Л. Донована Совместная оперативная группа Southern Spear провела летальный кинетический удар по судну, которое действовало под контролем организаций, обозначенных как террористические», — заявило Южное командование США (SOUTHCOM).

Отмечается отсутствие пострадавших среди военнослужащих США и подчеркивается масштаб операции, направленной на отработку борьбы с наркоторговлей.

