США вдарили по судну в Тихому океані через контрабанду наркотиків

Серед американських військовослужбовців постраждалих немає.

Фото: US Southern Command

Військові США завдали нового удару по судну в східній частині Тихого океану, яке, за даними, могли бути причетні до контрабанди наркотиків, пише CNN.

«5 лютого за вказівкою командувача SOUTHCOM генерала Френсіса Л. Донована Спільна оперативна група Southern Spear провела летальний кінетичний удар по судну, яке діяло під контролем позначених як терористичні організації», - заявило Південне командування США (SOUTHCOM).

Зазначається про відсутність постраждалих серед військовослужбовців США та підкреслюється масштаб операції, спрямованої на відпрацювання боротьби з наркоторгівлею.

