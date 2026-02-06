  1. В мире

Драко Малфой стал символом Китайского Нового года 2026: почему герой «Гарри Поттера» покорил поднебесную

14:29, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Иероглифы «конь» и «удача» в китайском имени героя запустили неожиданный праздничный тренд.
Драко Малфой стал символом Китайского Нового года 2026: почему герой «Гарри Поттера» покорил поднебесную
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волшебная вселенная Гарри Поттера, которая уже более двух десятилетий остается глобальным культурным феноменом, неожиданно получила новое прочтение в Азии. Один из самых известных персонажей саги — Драко Малфой — в Китае превратился в интернет-талисман Китайского Нового года 2026.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В китайском языке имя Драко Малфоя звучит как «马尔福» (Маерфу). Оно состоит из иероглифов «马» — «конь» и «福» — «удача» или «счастье». Именно это совпадение стало решающим: 2026 год по восточному календарю пройдет под знаком Красного Огненного Коня, одного из самых позитивных символов в китайской культуре.

В период празднования иероглиф «福» традиционно доминирует в оформлении городов — его можно увидеть на красных бумажных вырезках, дверях домов и праздничных куплетах. Китайские пользователи соцсетей быстро подхватили идею: если в имени Малфоя соединились конь и удача, то он вполне логично подходит на роль неофициального лица Нового года.

Как сообщает BBC, фото Тома Фелтона — актера, сыгравшего Малфоя в фильмах по серии Гарри Поттера, — массово появились в праздничном декоре. Особенно популярными стали наклейки, магниты и другие сувениры с его лицом, которые активно продают на маркетплейсе Taobao.

Интересно, что популярность дошла и до самого актера. Том Фелтон отреагировал на тренд, опубликовав в Instagram историю о том, как его персонаж неожиданно стал «символом Китайского Нового года».

Несмотря на то, что Драко Малфой по сюжету является одним из ключевых антагонистов, в китайском культурном контексте решающим оказалось не его характер, а значение имени. В результате вымышленный злодей превратился в знак удачи, благополучия и праздничного настроения.

Празднование Китайского Нового года 2026 продлится с 17 февраля по 3 марта. По восточному календарю это будет 4723-й год.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Китай Новый год

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения.

ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Дилемма для фермера: Верховный Суд о границах гражданского и хозяйственного судопроизводства

Суд определил юрисдикцию в спорах о возмещении ущерба юридическими лицами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]