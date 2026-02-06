Драко Малфой стал символом Китайского Нового года 2026: почему герой «Гарри Поттера» покорил поднебесную

Иероглифы «конь» и «удача» в китайском имени героя запустили неожиданный праздничный тренд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волшебная вселенная Гарри Поттера, которая уже более двух десятилетий остается глобальным культурным феноменом, неожиданно получила новое прочтение в Азии. Один из самых известных персонажей саги — Драко Малфой — в Китае превратился в интернет-талисман Китайского Нового года 2026.

В китайском языке имя Драко Малфоя звучит как «马尔福» (Маерфу). Оно состоит из иероглифов «马» — «конь» и «福» — «удача» или «счастье». Именно это совпадение стало решающим: 2026 год по восточному календарю пройдет под знаком Красного Огненного Коня, одного из самых позитивных символов в китайской культуре.

В период празднования иероглиф «福» традиционно доминирует в оформлении городов — его можно увидеть на красных бумажных вырезках, дверях домов и праздничных куплетах. Китайские пользователи соцсетей быстро подхватили идею: если в имени Малфоя соединились конь и удача, то он вполне логично подходит на роль неофициального лица Нового года.

Как сообщает BBC, фото Тома Фелтона — актера, сыгравшего Малфоя в фильмах по серии Гарри Поттера, — массово появились в праздничном декоре. Особенно популярными стали наклейки, магниты и другие сувениры с его лицом, которые активно продают на маркетплейсе Taobao.

Интересно, что популярность дошла и до самого актера. Том Фелтон отреагировал на тренд, опубликовав в Instagram историю о том, как его персонаж неожиданно стал «символом Китайского Нового года».

Несмотря на то, что Драко Малфой по сюжету является одним из ключевых антагонистов, в китайском культурном контексте решающим оказалось не его характер, а значение имени. В результате вымышленный злодей превратился в знак удачи, благополучия и праздничного настроения.

Празднование Китайского Нового года 2026 продлится с 17 февраля по 3 марта. По восточному календарю это будет 4723-й год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.