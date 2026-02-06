  1. У світі

Драко Мелфой став символом Китайського Нового року 2026: чому герой «Гаррі Поттера» підкорив піднебесну

14:29, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ієрогліфи «кінь» і «удача» в китайському імені героя запустили несподіваний святковий тренд.
Драко Мелфой став символом Китайського Нового року 2026: чому герой «Гаррі Поттера» підкорив піднебесну
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чарівний всесвіт Гаррі Поттера, який уже понад два десятиліття залишається глобальним культурним феноменом, несподівано отримав нове прочитання в Азії. Один із найвідоміших персонажів саги — Драко Мелфой — у Китаї перетворився на інтернет-талісман Китайського Нового року 2026.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У китайській мові ім’я Драко Мелфоя звучить як «马尔福» (Маерфу). Воно складається з ієрогліфів «马» — «кінь» і «福» — «удача» або «щастя». Саме цей збіг став вирішальним: 2026 рік за східним календарем проходитиме під знаком Червоного Вогняного Коня, одного з найпозитивніших символів у китайській культурі.

У період святкування ієрогліф «福» традиційно домінує в оформленні міст — його можна побачити на червоних паперових витинанках, дверях будинків і святкових куплетах. Китайські користувачі соцмереж швидко підхопили ідею: якщо в імені Мелфоя поєдналися кінь і удача, то він цілком логічно підходить на роль неофіційного обличчя Нового року.

Як повідомляє BBC, фото Тома Фелтона — актора, який зіграв Мелфоя у фільмах за серією Гаррі Поттера, — масово з’явилися у святковому декорі. Особливо популярними стали наліпки, магніти та інші сувеніри з його обличчям, які активно продають на маркетплейсі Taobao.

Цікаво, що популярність дійшла й до самого актора. Том Фелтон відреагував на тренд, опублікувавши в Instagram історію про те, як його персонаж несподівано став «символом Китайського Нового року».

Попри те, що Драко Мелфой у сюжеті є одним із ключових антагоністів, у китайському культурному контексті вирішальним виявилося не його характер, а значення імені. У результаті вигаданий лиходій перетворився на знак удачі, добробуту й святкового настрою.

Святкування Китайського Нового року 2026 триватиме з 17 лютого до 3 березня. За східним календарем це буде 4723-й рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Китай Новий рік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Внесок нерезидента до додаткового капіталу ТОВ у вигляді обладнання: податкові наслідки та підхід ДПС

Внесок у додатковий капітал стає зоною підвищеної податкової уваги: податкова служба назвала критерії оподаткування

ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт

Україна ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Дилема для фермера: Верховний Суд про межі цивільного та господарського судочинства

Суд визначив юрисдикцію у спорах про відшкодування шкоди юридичними особами.

НБУ змінює правила гри: нові вимоги до внутрішнього аудиту фінкомпаній з 2026 року

Нові стандарти внутрішнього аудиту, обов’язкові річні плани і програма забезпечення якості: жорсткі правила від Національного Банку для ринку фінансів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]