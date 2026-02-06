Драко Мелфой став символом Китайського Нового року 2026: чому герой «Гаррі Поттера» підкорив піднебесну

Ієрогліфи «кінь» і «удача» в китайському імені героя запустили несподіваний святковий тренд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чарівний всесвіт Гаррі Поттера, який уже понад два десятиліття залишається глобальним культурним феноменом, несподівано отримав нове прочитання в Азії. Один із найвідоміших персонажів саги — Драко Мелфой — у Китаї перетворився на інтернет-талісман Китайського Нового року 2026.

У китайській мові ім’я Драко Мелфоя звучить як «马尔福» (Маерфу). Воно складається з ієрогліфів «马» — «кінь» і «福» — «удача» або «щастя». Саме цей збіг став вирішальним: 2026 рік за східним календарем проходитиме під знаком Червоного Вогняного Коня, одного з найпозитивніших символів у китайській культурі.

У період святкування ієрогліф «福» традиційно домінує в оформленні міст — його можна побачити на червоних паперових витинанках, дверях будинків і святкових куплетах. Китайські користувачі соцмереж швидко підхопили ідею: якщо в імені Мелфоя поєдналися кінь і удача, то він цілком логічно підходить на роль неофіційного обличчя Нового року.

Як повідомляє BBC, фото Тома Фелтона — актора, який зіграв Мелфоя у фільмах за серією Гаррі Поттера, — масово з’явилися у святковому декорі. Особливо популярними стали наліпки, магніти та інші сувеніри з його обличчям, які активно продають на маркетплейсі Taobao.

Цікаво, що популярність дійшла й до самого актора. Том Фелтон відреагував на тренд, опублікувавши в Instagram історію про те, як його персонаж несподівано став «символом Китайського Нового року».

Попри те, що Драко Мелфой у сюжеті є одним із ключових антагоністів, у китайському культурному контексті вирішальним виявилося не його характер, а значення імені. У результаті вигаданий лиходій перетворився на знак удачі, добробуту й святкового настрою.

Святкування Китайського Нового року 2026 триватиме з 17 лютого до 3 березня. За східним календарем це буде 4723-й рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.