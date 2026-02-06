  1. В мире

В Одессе гололед и ледяной дождь: водителей просят не выезжать без надобности

14:57, 6 февраля 2026
Также в Одессе и области экстренные отключения света.
В Одессе гололед и ледяной дождь: водителей просят не выезжать без надобности
В Одесской области сегодня, 6 февраля, по команде НЭК "Укрэнерго" были введены экстренные отключения электроэнергии. Это происходит на фоне значительного похолодания и сложных погодных условий. Об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.

Из-за ледяного дождя и сильного гололеда ситуация на дорогах в Одессе и области остается опасной. Водителей призывают без необходимости удержаться от поездок, соблюдать безопасную дистанцию ​​и скоростной режим. Пешеходам рекомендуют быть максимально осторожными.

В регионе продолжают работать пункты несокрушимости – места, где можно согреться, зарядить телефоны и получить базовую помощь. По состоянию на сегодняшний день в области действует 574 таких пункта. За прошедшие сутки ими воспользовалось около 1800 человек, а с начала недели уже более 7 тысяч жителей.

Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

дороги Одесса свет погода

