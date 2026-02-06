  1. У світі

В Одесі ожеледиця та крижаний дощ: водіїв просять не виїжджати без потреби

14:57, 6 лютого 2026
Також в Одесі та області екстренні відключення світла.
В Одесі ожеледиця та крижаний дощ: водіїв просять не виїжджати без потреби
Фото: Odessa Online
В Одеській області сьогодні, 6 лютого, через команду НЕК "Укренерго" були запроваджені екстрені відключення електроенергії. Це відбувається на тлі значного похолодання та складних погодних умов. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через крижаний дощ і сильну ожеледицю ситуація на дорогах в Одесі та області залишається небезпечною. Водіїв закликають без нагальної потреби утриматися від поїздок, дотримуватись безпечної дистанції та швидкісного режиму. Пішоходам рекомендують бути максимально обережними.

В регіоні продовжують працювати пункти незламності — місця, де можна зігрітися, зарядити телефони й отримати базову допомогу. Станом на сьогодні в області діє 574 таких пункти. За минулу добу ними скористалося близько 1800 осіб, а з початку тижня — вже понад 7 тисяч жителів.

Усі екстрені служби наразі працюють у посиленому режимі.

