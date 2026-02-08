Безвизовый въезд в Европу по-новому – что такое ETIAS и когда он станет обязательным

Для безвизовых поездок в ЕС введут электронное разрешение ETIAS.

Правила путешествий в большинство европейских стран меняются. Начиная с четвертого квартала 2026 года граждане государств с безвизовым режимом, в частности Украины, для въезда в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение 180 дней должны будут получать электронное разрешение на въезд. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД.

Речь идет о введении системы ETIAS, которая, по информации МИД, начнет функционировать в конце 2026 года. О конкретной дате ее запуска сообщат заблаговременно — за несколько месяцев до внедрения. Пока никаких действий от путешественников не требуется, подача заявок еще не начата.

ETIAS не является визой, а электронным разрешением на въезд, которое вводится с целью усиления безопасности границ и автоматизации проверки лиц, путешествующих в Европейский Союз. Разрешение будет обязательным для граждан более 60 стран, имеющих безвизовый режим с ЕС, в частности для Украины, США, Канады и Великобритании.

Официальный сбор за оформление ETIAS составит 20 евро. От уплаты сбора освобождаются лица в возрасте до 18 лет и старше 70 лет, однако они также должны будут получить разрешение.

ETIAS будет выдаваться сроком на три года или до истечения срока действия загранпаспорта — в зависимости от того, что наступит раньше. Разрешение предусматривает многократные въезды и позволяет находиться на территории ЕС до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Заявка на получение разрешения будет подаваться онлайн через официальный сайт или мобильное приложение. Большинство заявок, по информации ЕС, будут обрабатываться в течение нескольких минут.

Разрешение ETIAS будет необходимо для въезда в 30 европейских стран — государств Шенгенской зоны, а также Кипра, Болгарии и Румынии.

