  1. У світі
  2. / В Україні

Безвіз до Європи по-новому – що таке ETIAS і коли він стане обов’язковим

19:01, 8 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для безвізових поїздок до ЄС запровадять електронний дозвіл ETIAS.
Безвіз до Європи по-новому – що таке ETIAS і коли він стане обов’язковим
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правила подорожей до більшості європейських країн змінюються. Починаючи з четвертого кварталу 2026 року громадяни держав із безвізовим режимом, зокрема України, для в’їзду до країн Шенгенської зони на строк до 90 днів протягом 180 днів повинні будуть отримувати електронний дозвіл на в’їзд. Про це повідомили в Департаменті консульської служби МЗС.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про запровадження системи ETIAS, яка, за інформацією МЗС, почне функціонувати наприкінці 2026 року. Про конкретну дату її запуску повідомлять завчасно — за кілька місяців до впровадження. Наразі жодних дій від мандрівників не вимагається, подання заявок ще не розпочато.

ETIAS не є візою, а електронним дозволом на в’їзд, який запроваджується з метою посилення безпеки кордонів та автоматизації перевірки осіб, що подорожують до Європейського Союзу. Дозвіл буде обов’язковим для громадян понад 60 країн, які мають безвізовий режим із ЄС, зокрема для України, США, Канади та Великої Британії.

Офіційний збір за оформлення ETIAS становитиме 20 євро. Від сплати збору звільняються особи віком до 18 років і старші за 70 років, однак вони також повинні будуть отримати дозвіл.

ETIAS видаватиметься строком на три роки або до закінчення терміну дії закордонного паспорта — залежно від того, що настане раніше. Дозвіл передбачає багаторазові в’їзди та дозволяє перебувати на території ЄС до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Заявка на отримання дозволу подаватиметься онлайн через офіційний сайт або мобільний додаток. Більшість заявок, за інформацією ЄС, оброблятимуться протягом кількох хвилин.

Дозвіл ETIAS буде потрібен для в’їзду до 30 європейських країн — держав Шенгенської зони, а також Кіпру, Болгарії та Румунії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Європа туризм перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Велика Палата Верховного Суду розтлумачила правову природу окремої ухвали та порядок її оскарження

Велика Палата підтвердила, що окрема ухвала — це інструмент судового реагування на порушення закону, а не спосіб вирішення спору.

Ризики реєстраційних спорів: втрата права на судовий захист через статус «неналежного позивача»

Оскарження рішень у справах про зміну складу товариства відтепер у руках учасників – правова позиція Верховного Суду.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]