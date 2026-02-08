Безвіз до Європи по-новому – що таке ETIAS і коли він стане обов’язковим

Для безвізових поїздок до ЄС запровадять електронний дозвіл ETIAS.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правила подорожей до більшості європейських країн змінюються. Починаючи з четвертого кварталу 2026 року громадяни держав із безвізовим режимом, зокрема України, для в’їзду до країн Шенгенської зони на строк до 90 днів протягом 180 днів повинні будуть отримувати електронний дозвіл на в’їзд. Про це повідомили в Департаменті консульської служби МЗС.

Йдеться про запровадження системи ETIAS, яка, за інформацією МЗС, почне функціонувати наприкінці 2026 року. Про конкретну дату її запуску повідомлять завчасно — за кілька місяців до впровадження. Наразі жодних дій від мандрівників не вимагається, подання заявок ще не розпочато.

ETIAS не є візою, а електронним дозволом на в’їзд, який запроваджується з метою посилення безпеки кордонів та автоматизації перевірки осіб, що подорожують до Європейського Союзу. Дозвіл буде обов’язковим для громадян понад 60 країн, які мають безвізовий режим із ЄС, зокрема для України, США, Канади та Великої Британії.

Офіційний збір за оформлення ETIAS становитиме 20 євро. Від сплати збору звільняються особи віком до 18 років і старші за 70 років, однак вони також повинні будуть отримати дозвіл.

ETIAS видаватиметься строком на три роки або до закінчення терміну дії закордонного паспорта — залежно від того, що настане раніше. Дозвіл передбачає багаторазові в’їзди та дозволяє перебувати на території ЄС до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Заявка на отримання дозволу подаватиметься онлайн через офіційний сайт або мобільний додаток. Більшість заявок, за інформацією ЄС, оброблятимуться протягом кількох хвилин.

Дозвіл ETIAS буде потрібен для в’їзду до 30 європейських країн — держав Шенгенської зони, а також Кіпру, Болгарії та Румунії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.