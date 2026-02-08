  1. В мире

Главный помощник Стармера Морган МакСвини подал в отставку из-за скандала с Мендельсоном

18:25, 8 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
МакСвини покинул пост после раскрытия новых фактов о связях Мандельсона с Эпштейном.
Главный помощник Стармера Морган МакСвини подал в отставку из-за скандала с Мендельсоном
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потерял одного из ключевых помощников после того, как руководитель аппарата премьера Морган МакСвини подал в отставку. Решение связано с обнародованием новых документов, свидетельствующих о длительных контактах Питера Мандельсона с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Об этом пишет Politico.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Причины отставки

Документы, обнародованные администрацией США, показали, что Мандельсон поддерживал связь с Эпштейном дольше, чем сообщал ранее, а также мог передавать ему внутреннюю финансовую информацию после банковского кризиса 2008 года. МакСвини признал, что его рекомендация назначить Мандельсона на должность была ошибочной и нанесла ущерб партии и стране. В своем заявлении он подчеркнул, что взял на себя «полную ответственность» и считает отставку единственным достойным шагом.

Влияние на правительство и Лейбористскую партию

МакСвини был близким помощником Стармера на протяжении всего его лидерства в Лейбористской партии и на Даунинг-стрит. Его работа помогла укрепить позиции Стармера внутри партии. Однако давление на него усилилось после публикации новых электронных писем Мандельсона.

Мандельсона уволили из правительства в сентябре прошлого года после предварительных разоблачений о его отношениях с Эпштейном. В этом месяце после публикации дополнительных электронных писем он отказался от членства в Лейбористской партии и места в Палате лордов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ЕС начал проверку бывшего еврокомиссара Мендельсона из-за контактов с Эпштейном. В Еврокомиссии заявили, что оценят, могли ли действия Мендельсона противоречить правилам, которые распространяются не только на действующих, но и на бывших еврокомиссаров. Соответствующая проверка начата после обнародования новых документов Министерством юстиции США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отставка Великобритания Стармер

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]