Главный помощник Стармера Морган МакСвини подал в отставку из-за скандала с Мендельсоном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потерял одного из ключевых помощников после того, как руководитель аппарата премьера Морган МакСвини подал в отставку. Решение связано с обнародованием новых документов, свидетельствующих о длительных контактах Питера Мандельсона с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Об этом пишет Politico.

Причины отставки

Документы, обнародованные администрацией США, показали, что Мандельсон поддерживал связь с Эпштейном дольше, чем сообщал ранее, а также мог передавать ему внутреннюю финансовую информацию после банковского кризиса 2008 года. МакСвини признал, что его рекомендация назначить Мандельсона на должность была ошибочной и нанесла ущерб партии и стране. В своем заявлении он подчеркнул, что взял на себя «полную ответственность» и считает отставку единственным достойным шагом.

Влияние на правительство и Лейбористскую партию

МакСвини был близким помощником Стармера на протяжении всего его лидерства в Лейбористской партии и на Даунинг-стрит. Его работа помогла укрепить позиции Стармера внутри партии. Однако давление на него усилилось после публикации новых электронных писем Мандельсона.

Мандельсона уволили из правительства в сентябре прошлого года после предварительных разоблачений о его отношениях с Эпштейном. В этом месяце после публикации дополнительных электронных писем он отказался от членства в Лейбористской партии и места в Палате лордов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ЕС начал проверку бывшего еврокомиссара Мендельсона из-за контактов с Эпштейном. В Еврокомиссии заявили, что оценят, могли ли действия Мендельсона противоречить правилам, которые распространяются не только на действующих, но и на бывших еврокомиссаров. Соответствующая проверка начата после обнародования новых документов Министерством юстиции США.

