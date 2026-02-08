  1. У світі

Головний помічник Стармера Морган МакСвіні подав у відставку через скандал із Мендельсоном

18:25, 8 лютого 2026
МакСвіні залишив посаду після розкриття нових фактів про зв’язки Мандельсона з Епштейном.
Фото: Getty Images
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер втратив одного з ключових помічників після того, як керівник апарату прем’єра Морган МакСвіні подав у відставку. Рішення пов’язане з оприлюдненням нових документів, які свідчать про тривалі контакти Пітера Мандельсона із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Про це пише Politico.

Причини відставки

Документи, оприлюднені адміністрацією США, показали, що Мандельсон підтримував зв’язок з Епштейном довше, ніж повідомляв раніше, а також міг передавати йому внутрішню фінансову інформацію після банківської кризи 2008 року. МакСвіні визнав, що його рекомендація призначити Мандельсона на посаду була помилковою і завдала шкоди партії та країні. У своїй заяві він підкреслив, що взяв на себе «повну відповідальність» і вважає відставку єдиним гідним кроком.

Вплив на уряд та Лейбористську партію

МакСвіні був близьким помічником Стармера протягом усього його лідерства в Лейбористській партії та на Даунінг-стріт. Його робота допомогла зміцнити позиції Стармера всередині партії. Проте тиск на нього зріс після публікації нових електронних листів Мандельсона.

Мандельсона звільнили з уряду у вересні минулого року після попередніх викриттів про його стосунки з Епштейном. Цього місяця після публікації додаткових електронних листів він відмовився від членства в Лейбористській партії та місця в Палаті лордів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ЄС розпочав перевірку колишнього єврокомісара Мендельсона через контакти з Епштейном. У Єврокомісії заявили, що оцінять, чи могли дії Мендельсона суперечити правилам, які поширюються не лише на чинних, а й на колишніх єврокомісарів. Відповідна перевірка розпочата після оприлюднення нових документів Міністерством юстиції США.

відставка Велика Британія Стармер

