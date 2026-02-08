Премьер Чехии поддержал запрет соцсетей для детей до 15 лет

Чехия готовит ограничения для соцсетей – закон могут подать уже в этом году.

Фото: Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил за запрет использования социальных сетей детьми в возрасте до 15 лет. Об этом сообщает Reuters.

В видеообращении, опубликованном в воскресенье в его аккаунтах в социальных сетях, Бабиш заявил, что поддерживает такую идею, ссылаясь на мнение экспертов о вредном влиянии соцсетей на детей и необходимости их защиты.

Первый вице-премьер-министр Чехии Карел Гавличек сообщил, что правительство серьезно рассматривает возможность введения соответствующего запрета. В случае принятия такого решения законопроект могут подать уже в этом году.

В то же время ряд европейских стран также обсуждает ужесточение ограничений на использование социальных сетей детьми из-за обеспокоенности их влиянием. В частности, Испания, Греция, Великобритания и Франция анализируют возможность более жестких регулирований после того, как в декабре Австралия стала первой страной, запретившей доступ к соцсетям детям до 16 лет.

В Великобритании рассматривают вариант введения ограничений по австралийской модели, а Франция работает над законодательством, которое предусматривает запрет на пользование социальными сетями для детей в возрасте до 15 лет.

