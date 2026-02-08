Прем’єр Чехії підтримав заборону соцмереж для дітей до 15 років

Чехія готує обмеження для соцмереж – закон можуть подати вже цього року.

Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш виступив за заборону використання соціальних мереж дітьми віком до 15 років. Про це повідомляє Reuters.

У відеозверненні, опублікованому в неділю у його акаунтах у соціальних мережах, Бабіш заявив, що підтримує таку ідею, посилаючись на думку експертів щодо шкідливого впливу соцмереж на дітей та необхідність їх захисту.

Перший віце-прем’єр-міністр Чехії Карел Гавлічек повідомив, що уряд серйозно розглядає можливість запровадження відповідної заборони. У разі ухвалення такого рішення законопроєкт можуть подати вже цього року.

Водночас низка європейських країн також обговорює посилення обмежень на використання соціальних мереж дітьми через занепокоєння їхнім впливом. Зокрема, Іспанія, Греція, Велика Британія та Франція аналізують можливість жорсткіших регуляцій після того, як у грудні Австралія стала першою країною, що заборонила доступ до соцмереж дітям до 16 років.

У Великій Британії розглядають варіант запровадження обмежень за австралійською моделлю, тоді як Франція працює над законодавством, яке передбачає заборону користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років.

