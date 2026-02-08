В Telegram продали никнейм за $2 млн — это новый рекорд мессенджера

Ранее этот ник стоил всего $500.

В Telegram установили новый рекорд стоимости юзернеймов — никнейм danbao продали за $2 млн. В 2020 году этот ник оценивался всего в $500. Теперь он принадлежит неизвестному китайскому пользователю. С китайского языка danbao переводится как «гарант» или «посредник».

Предыдущий рекорд принадлежал никнейму news, который продали за $1,7 млн. Теперь danbao стал самым дорогим никнеймом в истории Telegram.

