У Telegram продали нікнейм за $2 млн — це новий рекорд месенджера

Раніше цей нік коштував лише $500.

У Telegram встановили новий рекорд вартості юзернеймів — нікнейм danbao продали за $2 млн. У 2020 році цей нік оцінювався всього у $500. Тепер він належить невідомому китайському користувачу. З китайської мови danbao перекладається як «гарант» або «посередник».

Попередній рекорд належав нікнейму news, який продали за $1,7 млн. Тепер danbao став найдорожчим нікнеймом в історії Telegram.

