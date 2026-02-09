Калифорния судится с платформами, которые распространяли код для изготовления нелегального оружия на 3D-принтерах

Файлы для 3D-печати позволяли собирать боевое оружие без лицензии и контроля со стороны государства.

Власти штата Калифорния подали судебный иск против нескольких организаций и лиц, которых подозревают в распространении программного кода для изготовления нелегального самодельного огнестрельного оружия на 3D-принтерах. Речь идет об оружии без серийных номеров и без проверки покупателей, что, по словам должностных лиц, становится все более серьезной угрозой общественной безопасности.

Об этом заявил генеральный прокурор штата Калифорния Роб Бонта, сообщает Courthouse News. Он подчеркнул, что количество таких случаев резко выросло за последние годы.

Угроза оружием несмотря на судебный запрет

Одним из примеров проблемы стал инцидент с домашним насилием. Потерпевший сообщил полиции, что мужчина угрожал ему самодельным огнестрельным оружием. При этом подозреваемый имел судебный запрет на владение любым оружием.

По словам Бонты, когда правоохранители напомнили мужчине о запрете, тот ответил: «Тогда я просто сделаю другое».

Кого обвиняют

Иск подан в Высший суд Сан-Франциско против Gatalog Foundation Inc., CTRLPew LLC, а также трех лиц, связанных с деятельностью этих структур: Александра Холлидея, Мэттью Ларозьера и Джона Элика.

Прокуратура считает, что ответчики незаконно распространяли файлы для 3D-печати оружия и его деталей, а также открыто поощряли людей изготавливать такое оружие. Это, по версии штата, нарушает закон Калифорнии о недобросовестной конкуренции.

«Сегодня мы привлекаем их к ответственности», — заявил генеральный прокурор.

В иске власти просят суд обязать ответчиков прекратить любую деятельность, связанную с нарушением законов об обороте оружия.

Стремительный рост количества самодельного оружия

По данным прокуратуры, самодельное оружие без серийных номеров стало реальным кризисом для общественной безопасности. Если в 2015 году полиция изъяла лишь 26 таких единиц, то с 2021 по 2025 годы правоохранители ежегодно конфисковывали около 11 тысяч единиц такого оружия и специальных деталей, которые могут превращать полуавтоматическое оружие в автоматическое.

Роб Бонта подчеркнул, что изготовление нелегального оружия стало слишком простым:

3D-принтер стоимостью около 200 долларов, пластиковое сырье и общедоступные детали позволяют собрать пистолет менее чем за сутки.

«Угрозы меняются. И мы должны меняться вместе с ними», — заявил он.

Как обходят закон

Законодательство Калифорнии запрещает изготовление 3D-печатного оружия без лицензии, а также распространение цифровых файлов для его создания без разрешения. С 1 января также действует прямой запрет на умышленное содействие или рекламу незаконного производства оружия.

По данным прокуратуры, ответчики нарушали эти нормы, размещая файлы в открытом доступе, продавая тематическую продукцию и собирая пожертвования.

Отдельно подчеркивается: по законам штата и федеральному праву все единицы огнестрельного оружия должны иметь серийные номера, а покупатели — проходить проверку. Самодельное оружие эту систему полностью обходит.

«Хочу сказать четко: это оружие — настоящее. Оно так же опасно, как любое другое», — подчеркнул Роб Бонта.

Открытый доступ к файлам

В иске отмечается, что сайт Gatalog предоставлял бесплатный доступ к файлам для изготовления оружия без проверки, имеет ли пользователь лицензию производителя. На платформе размещено более 100 моделей, в том числе CAG19 — комплект на базе Glock 19, который рекламируют как такой, что «соответствует законам Калифорнии».

Однако, по словам прокуратуры, печать этой модели без лицензии является незаконной, независимо от заявлений разработчиков.

CTRLPew, по версии следствия, публиковал инструкции и материалы, которые подробно объясняют процесс изготовления самодельного оружия, а также продавал продукцию с лозунгами против контроля за оборотом огнестрельного оружия.

