Каліфорнія судиться з платформами, що поширювали код для виготовлення нелегальної зброї на 3D-принтерах

Файли для 3D-друку дозволяли збирати бойову зброю без ліцензії та контролю з боку держави.

Влада штату Каліфорнія подала судовий позов проти кількох організацій і осіб, яких підозрюють у поширенні програмного коду для виготовлення нелегальної саморобної вогнепальної зброї на 3D-принтерах. Йдеться про зброю без серійних номерів і без перевірки покупців, що, за словами посадовців, стає дедалі серйознішою загрозою громадській безпеці.

Про це заявив генеральний прокурор штату Каліфорнія Роб Бонта, передає Courthouse News. Він наголосив, що кількість таких випадків різко зросла за останні роки.

Погроза зброєю попри судову заборону

Одним із прикладів проблеми став інцидент із домашнім насильством. Потерпіла особа повідомила поліції, що чоловік погрожував їй саморобною вогнепальною зброєю. При цьому підозрюваний мав судову заборону на володіння будь-якою зброєю.

За словами Бонти, коли правоохоронці нагадали чоловікові про заборону, той відповів: «Тоді я просто зроблю іншу».

Кого звинувачують

Позов подано до Вищого суду Сан-Франциско проти Gatalog Foundation Inc., CTRLPew LLC, а також трьох осіб, пов’язаних із діяльністю цих структур: Александра Холлідея, Меттью Ларозьєра та Джона Еліка.

Прокуратура вважає, що відповідачі незаконно поширювали файли для 3D-друку зброї та її деталей, а також відкрито заохочували людей виготовляти таку зброю. Це, за версією штату, порушує закон Каліфорнії про недобросовісну конкуренцію.

«Сьогодні ми притягуємо їх до відповідальності», — заявив генеральний прокурор.

У позові влада просить суд зобов’язати відповідачів припинити будь-яку діяльність, пов’язану з порушенням законів про обіг зброї.

Стрімке зростання кількості саморобної зброї

За даними прокуратури, саморобна зброя без серійних номерів стала реальною кризою для громадської безпеки. Якщо у 2015 році поліція вилучила лише 26 таких одиниць, то з 2021 по 2025 роки правоохоронці щороку конфісковували близько 11 тисяч одиниць такої зброї та спеціальних деталей, які можуть перетворювати напівавтоматичну зброю на автоматичну.

Роб Бонта наголосив, що виготовлення нелегальної зброї стало надто простим:

3D-принтер вартістю близько 200 доларів, пластикова сировина і загальнодоступні деталі дозволяють зібрати пістолет менше ніж за добу.

«Загрози змінюються. І ми маємо змінюватися разом із ними», — заявив він.

Як обходять закон

Законодавство Каліфорнії забороняє виготовлення 3D-друкованої зброї без ліцензії, а також поширення цифрових файлів для її створення без дозволу. З 1 січня також діє пряма заборона на умисне сприяння або рекламу незаконного виробництва зброї.

За даними прокуратури, відповідачі порушували ці норми, розміщуючи файли у відкритому доступі, продаючи тематичну продукцію та збираючи пожертви.

Окремо підкреслюється: за законами штату і федеральним правом усі одиниці вогнепальної зброї мають мати серійні номери, а покупці — проходити перевірку. Саморобна зброя цю систему повністю обходить.

«Хочу сказати чітко: ця зброя — справжня. Вона така ж небезпечна, як будь-яка інша», — наголосив Роб Бонта.

Відкритий доступ до файлів

У позові зазначається, що сайт Gatalog надавав безкоштовний доступ до файлів для виготовлення зброї без перевірки, чи має користувач ліцензію виробника. На платформі розміщено понад 100 моделей, зокрема CAG19 — комплект на базі Glock 19, який рекламують як такий, що «відповідає законам Каліфорнії».

Втім, за словами прокуратури, друк цієї моделі без ліцензії є незаконним, незалежно від заяв розробників.

CTRLPew, за версією слідства, публікував інструкції та матеріали, які детально пояснюють процес виготовлення саморобної зброї, а також продавав продукцію з гаслами проти контролю за обігом вогнепальної зброї.

