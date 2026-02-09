Судья позвонил на радио — в Великобритании это признали нарушением этики

Участие в радиоефире с критикой правительства завершилось дисциплинарным наказанием.

В Великобритании судью нижнего звена официально предупредили за нарушение правил судейского поведения после того, как он публично высказался о правительственной политике в прямом эфире радио. Об этом сообщает Law Gazette.

Речь идет о Дэвиде Уайтхеде — судье, который рассматривает дела в судах первой инстанции. Он позвонил в прямой эфир радиостанции LBC, представился как судья и раскритиковал заявление младшего правительственного министра относительно депортации иностранцев при вынесении приговоров.

Почему это стало нарушением

В Службе по расследованию судейского поведения Великобритании пояснили: судьи при назначении обязуются воздерживаться от публичных заявлений на политические и общественно спорные темы, чтобы не подрывать доверие к беспристрастности суда.

Правила судейской этики прямо запрещают судьям публично комментировать правительственную политику или ее возможные последствия, даже вне зала суда.

Что сказал сам судья

Уайтхед настаивал, что высказывал личное мнение как частное лицо, а не от имени судебной системы. По его словам, он подтвердил свой судейский статус лишь после вопроса ведущего и не имел намерения комментировать официальную позицию правительства.

Также он заявил, что его выступление было «сбалансированным и открытым».

Выводы расследования

Однако дисциплинарная проверка пришла к другому выводу. В отчете указано, что судья:

участвовал в публичной политической дискуссии;

четко назвал себя судьей в эфире;

тем самым создал риск подрыва доверия к независимости и беспристрастности судебной власти.

В службе подчеркнули, что Уайтхед продемонстрировал ограниченное понимание последствий своих действий, а его поведение не соответствовало стандартам, которых ожидают от судей.

Какое наказание применили

Судья Высокого суда, действуя от имени главы судебной власти Великобритании и по согласованию с министром юстиции, вынес Дэвиду Уайтхеду официальное дисциплинарное предупреждение.

В ведомстве уточнили, что система дисциплинарных санкций для судей предусматривает несколько уровней наказания — от замечания и предупреждения до выговора или освобождения от должности в случае серьезных нарушений.

