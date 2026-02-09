Суддя зателефонував на радіо — у Британії це визнали порушенням етики

Участь у радіоефірі з критикою уряду завершилася дисциплінарним покаранням.

У Великій Британії суддю нижчої ланки офіційно попередили за порушення правил суддівської поведінки після того, як він публічно висловився щодо урядової політики в прямому ефірі радіо. Про це повідомляє Law Gazette.

Йдеться про Девіда Вайтгеда — суддю, який розглядає справи у судах першої інстанції. Він зателефонував у прямий ефір радіостанції LBC, представився як суддя та розкритикував заяву молодшого урядового міністра щодо депортації іноземців під час винесення вироків.

Чому це стало порушенням

У Службі з розслідування суддівської поведінки Великої Британії пояснили: судді під час призначення зобов’язуються утримуватися від публічних заяв на політичні та суспільно суперечливі теми, щоб не підривати довіру до неупередженості суду.

Правила суддівської етики прямо забороняють суддям публічно коментувати урядову політику або її можливі наслідки, навіть поза межами судової зали.

Що сказав сам суддя

Вайтгед наполягав, що висловлював особисту думку як приватна особа, а не від імені судової системи. За його словами, він підтвердив свій суддівський статус лише після запитання ведучого та не мав наміру коментувати офіційну позицію уряду.

Також він заявив, що його виступ був «збалансованим і відкритим».

Висновки розслідування

Втім, дисциплінарна перевірка дійшла іншого висновку. У звіті зазначено, що суддя:

долучився до публічної політичної дискусії;

чітко назвав себе суддею в ефірі;

тим самим створив ризик підриву довіри до незалежності та неупередженості судової влади.

У службі наголосили, що Вайтгед продемонстрував обмежене розуміння наслідків своїх дій, а його поведінка не відповідала стандартам, яких очікують від суддів.

Яке покарання застосували

Суддя Високого суду, діючи від імені голови судової влади Великої Британії та за погодженням із міністром юстиції, виніс Девіду Вайтгеду офіційне дисциплінарне попередження.

У відомстві уточнили, що система дисциплінарних санкцій для суддів передбачає кілька рівнів покарання — від зауваження і попередження до догани або звільнення з посади у разі серйозних порушень.

