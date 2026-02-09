В Техасе дрон Amazon врезался в жилой дом во время доставки посылок

После падения беспилотника возникло задымление, на место инцидента вызвали пожарных.

В городе Ричардсон в штате Техас дрон службы доставки потерпел аварию после столкновения с многоквартирным жилым домом и упал на землю. После падения аппарата возникло задымление, на место происшествия прибыли пожарные, сообщает WFAA

В Amazon заявили, что здание получило минимальные повреждения. Компания взяла на себя их устранение и уже проводит ремонтные работы. Доставку дронами в Ричардсоне Amazon запустила в конце прошлого года, став одной из последних крупных компаний, предложивших такую услугу в регионе. Беспилотники способны доставлять посылки весом до 2,27 кг на расстояние до 13 км, а стоимость одного заказа дрона составляет 4,99 доллара.

Amazon планирует к 2030 году доставлять по воздуху до 500 млн посылок в год. В то же время за первый месяц работы сервиса компания обслужила только 10 адресов. В компании отмечают, что беспилотники оснащены системами распознавания и обхода препятствий, однако инциденты столкновений происходят не впервые. Для приема доставки дронами Amazon рекомендует клиентам иметь около трех метров свободного пространства во дворе.

