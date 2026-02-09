  1. В мире

В Техасе дрон Amazon врезался в жилой дом во время доставки посылок

19:16, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После падения беспилотника возникло задымление, на место инцидента вызвали пожарных.
В Техасе дрон Amazon врезался в жилой дом во время доставки посылок
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Ричардсон в штате Техас дрон службы доставки потерпел аварию после столкновения с многоквартирным жилым домом и упал на землю. После падения аппарата возникло задымление, на место происшествия прибыли пожарные, сообщает WFAA

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В Amazon заявили, что здание получило минимальные повреждения. Компания взяла на себя их устранение и уже проводит ремонтные работы. Доставку дронами в Ричардсоне Amazon запустила в конце прошлого года, став одной из последних крупных компаний, предложивших такую услугу в регионе. Беспилотники способны доставлять посылки весом до 2,27 кг на расстояние до 13 км, а стоимость одного заказа дрона составляет 4,99 доллара.

Amazon планирует к 2030 году доставлять по воздуху до 500 млн посылок в год. В то же время за первый месяц работы сервиса компания обслужила только 10 адресов. В компании отмечают, что беспилотники оснащены системами распознавания и обхода препятствий, однако инциденты столкновений происходят не впервые. Для приема доставки дронами Amazon рекомендует клиентам иметь около трех метров свободного пространства во дворе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США авария дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о подборе на должность Главы ГСА требует доработки: замечания Комитета

Законопроект о совершенствовании конкурса на должность Главы ГСА соответствует международным обязательствам Украины и стандартам ЕС, хотя требует доработки в части сроков подготовки конкурсной документации.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.

Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]