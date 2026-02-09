  1. У світі

У Техасі дрон Amazon врізався в житловий будинок під час доставки посилок

19:16, 9 лютого 2026
Після падіння безпілотника виникло задимлення, на місце інциденту викликали пожежників.
У Техасі дрон Amazon врізався в житловий будинок під час доставки посилок
Фото ілюстративне
У місті Річардсон у штаті Техас дрон служби доставки зазнав аварії після зіткнення з багатоквартирним житловим будинком і впав на землю. Після падіння апарата виникло задимлення, на місце події прибули пожежні, повідомляє WFAA

В Amazon заявили, що будівля зазнала мінімальних пошкоджень. Компанія взяла на себе їх усунення та вже проводить ремонтні роботи. Доставлення дронами в Річардсоні Amazon запустила наприкінці минулого року, ставши однією з останніх великих компаній, що запропонували таку послугу в регіоні. Безпілотники здатні доставляти посилки вагою до 2,27 кг на відстань до 13 км, а вартість одного замовлення дрона становить 4,99 долара.

Amazon планує до 2030 року доставляти повітрям до 500 млн посилок на рік. Водночас за перший місяць роботи сервісу компанія обслужила лише 10 адрес. У компанії зазначають, що безпілотники оснащені системами розпізнавання та уникнення перешкод, однак інциденти зіткнень трапляються не вперше. Для приймання доставлення дронами Amazon рекомендує клієнтам мати близько трьох метрів вільного простору на подвір’ї.

США аварія дрон

