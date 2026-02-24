  1. В мире

Первая крупная компания требует возмещения пошлин, которые Верховный суд США признал незаконными

21:12, 24 февраля 2026
Речь идет о собрании, введенном на основании закона IEEPA.
Фото: Mika Baumeister/Unsplash
Логистическая компания FedEx обратилась с требованием вернуть пошлины, уплаченные в соответствии с тарифами, которые Верховный суд США на прошлой неделе признал незаконными.

20 февраля 2026 года Верховный суд США постановил, что тарифы, введенные на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), являются незаконными.

В компании отметили, что это решение вызвало вопросы относительно ранее начисленных пошлин и налогов. FedEx подчеркнула, что как перевозчик и таможенный брокер действовала в соответствии с действовавшими на момент импорта правилами и правительственными директивами.

Согласно разъяснению Таможенной и пограничной службы США от 22 февраля 2026 года, пошлины, введенные на основании IEEPA, больше не будут взиматься с товаров, ввозимых в США после 00:00 по восточному времени 24 февраля 2026 года. Другие пошлины или тарифы под действие решения суда не подпадают.

Вопрос возмещения

Хотя Верховный суд не рассматривал вопрос компенсации, FedEx заявила, что предприняла необходимые шаги для защиты своих прав как импортера с целью требования возмещения пошлин от таможенных органов США.

В то же время компания отмечает, что в настоящее время регуляторы и суды не установили официальную процедуру возврата средств.

Как сообщалось ранее, Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп не имел законных полномочий вводить пошлины на основании закона, предназначенного для применения в условиях чрезвычайного положения.

Как отмечает FT, возмещения миллиардов долларов уплаченных пошлин уже потребовали Торговая палата США (USCC) — одна из крупнейших лоббистских организаций, представляющая интересы бизнеса, — и Национальная федерация розничной торговли (NRF), которая защищает интересы ритейлеров (в частности таких гигантов, как Walmart).

суд Верховный Суд США Дональд Трамп

