Норвегия отменет коллективную защиту для украинских мужчин 18-60 лет

Вскоре правительство направит на общественное обсуждение предложение об ужесточении правил для вновь прибывших украинских беженцев.

Лейбористское правительство Норвегии ужесточает условия проживания для перемещенных лиц из Украины. Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за отдельными исключениями, больше не будут получать временную коллективную защиту. Об этом сообщило Министерство юстиции Норвегии.

С осени 2025 года страна фиксирует рост количества молодых украинских мужчин, прибывающих в Норвегию. На данный момент государство приняло больше всего украинцев среди скандинавских стран.

Министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Гансен от Лейбористской партии заявила, что иммиграция должна быть контролируемой, устойчивой и справедливой. По ее словам, чтобы избежать непропорционально большой доли прибывших, необходимо усилить подход к предоставлению защиты.

Правительство планирует вынести на консультации предложение, согласно которому мужчины из Украины в возрасте 18-60 лет больше не будут получать разрешение на временное проживание на основе групповой оценки. Вместо этого они смогут подавать заявления на убежище по общей процедуре.

Министр труда и инклюзии Керсти Стенсенг отметила, что Норвегия не должна принимать больше людей, чем способна интегрировать. За последние годы муниципалитеты страны расселили почти 100 тысяч украинских переселенцев. В то же время ряд общин сообщает о нагрузке на местные службы и нехватке жилья.

Ужесточение правил коснется только новых заявителей и не повлияет на тех, кто уже имеет временную коллективную защиту в Норвегии. Исключения предусмотрены для мужчин, которые документально освобождены от военной службы или не способны ее проходить, лиц, эвакуированных в рамках программы медицинской эвакуации, а также для мужчин, которые являются единственными опекунами детей, находящихся с ними или проживающих в Норвегии.

