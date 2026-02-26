  1. У світі

Норвегія скасує колективний захист для українських чоловіків 18-60 років

15:59, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Невдовзі уряд направить на громадське обговорення пропозицію про посилення правил для новоприбулих українських біженців.
Норвегія скасує колективний захист для українських чоловіків 18-60 років
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лейбористський уряд Норвегії посилює умови проживання для переміщених осіб з України. Українські чоловіки віком від 18 до 60 років, за окремими винятками, більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту. Про це повідомило Міністерство юстиції Норвегії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Із осені 2025 року країна фіксує зростання кількості молодих українських чоловіків, які прибувають до Норвегії. Наразі держава прийняла найбільше українців серед скандинавських країн.

Міністерка юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Гансен від Лейбористська партія заявила, що імміграція має бути контрольованою, сталою та справедливою. За її словами, щоб уникнути непропорційно великої частки прибулих, необхідно посилити підхід до надання захисту.

Уряд планує винести на консультації пропозицію, відповідно до якої чоловіки з України віком 18–60 років більше не отримуватимуть дозвіл на тимчасове проживання на основі групової оцінки. Натомість вони зможуть подавати заяви на притулок за загальною процедурою.

Міністерка праці та інклюзії Керсті Стенсенг зазначила, що Норвегія не повинна приймати більше людей, ніж здатна інтегрувати. За останні роки муніципалітети країни розселили майже 100 тисяч українських переселенців. Водночас низка громад повідомляє про навантаження на місцеві служби та нестачу житла.

Посилення правил стосуватиметься лише нових заявників і не вплине на тих, хто вже має тимчасовий колективний захист у Норвегії. Винятки передбачені для чоловіків, які документально звільнені від військової служби або не здатні її проходити, осіб, евакуйованих у межах програми медичної евакуації, а також для чоловіків, які є єдиними опікунами дітей, що перебувають із ними або проживають у Норвегії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна біженець Норвегія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]