Норвегія скасує колективний захист для українських чоловіків 18-60 років

Невдовзі уряд направить на громадське обговорення пропозицію про посилення правил для новоприбулих українських біженців.

Лейбористський уряд Норвегії посилює умови проживання для переміщених осіб з України. Українські чоловіки віком від 18 до 60 років, за окремими винятками, більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту. Про це повідомило Міністерство юстиції Норвегії.

Із осені 2025 року країна фіксує зростання кількості молодих українських чоловіків, які прибувають до Норвегії. Наразі держава прийняла найбільше українців серед скандинавських країн.

Міністерка юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Гансен від Лейбористська партія заявила, що імміграція має бути контрольованою, сталою та справедливою. За її словами, щоб уникнути непропорційно великої частки прибулих, необхідно посилити підхід до надання захисту.

Уряд планує винести на консультації пропозицію, відповідно до якої чоловіки з України віком 18–60 років більше не отримуватимуть дозвіл на тимчасове проживання на основі групової оцінки. Натомість вони зможуть подавати заяви на притулок за загальною процедурою.

Міністерка праці та інклюзії Керсті Стенсенг зазначила, що Норвегія не повинна приймати більше людей, ніж здатна інтегрувати. За останні роки муніципалітети країни розселили майже 100 тисяч українських переселенців. Водночас низка громад повідомляє про навантаження на місцеві служби та нестачу житла.

Посилення правил стосуватиметься лише нових заявників і не вплине на тих, хто вже має тимчасовий колективний захист у Норвегії. Винятки передбачені для чоловіків, які документально звільнені від військової служби або не здатні її проходити, осіб, евакуйованих у межах програми медичної евакуації, а також для чоловіків, які є єдиними опікунами дітей, що перебувають із ними або проживають у Норвегії.

