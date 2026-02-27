В Британии расширят использование ИИ в судах для ускорения рассмотрения дел

Правительство Великобритании планирует активнее внедрять искусственный интеллект в судах.

Британское правительство расширит использование искусственного интеллекта в судах Англии и Уэльса в рамках планов по ускорению их работы. Об этом министр юстиции Дэвид Лэмми заявил во время мероприятия Microsoft AI, пишет The Register.

Лэмми, который также занимает должность заместителя премьер-министра, сообщил, что технологии будут использоваться для поддержки таких процессов, как транскрибирование речи, обобщение судебных решений и планирование расписания рассмотрения дел.

«Мы уже используем ИИ для раскрытия потенциала наших сотрудников, в частности с помощью ассистента Microsoft Copilot, и Министерство юстиции является одним из самых активных пользователей этой системы среди правительственных структур», — заявил он 24 февраля на мероприятии Microsoft AI Tour в выставочном центре ExCeL London.

По словам министра, суды и трибуналы тестируют технологию, которую уже применяет Служба пробации для транскрибирования встреч между правонарушителями и инспекторами. Он отметил, что это позволило сэкономить более 25 тысяч часов, поскольку сотрудникам больше не нужно вручную набирать заметки.

Лэмми добавил, что некоторые судьи по вопросам иммиграции и предоставления убежища используют ИИ для помощи в подготовке заметок и комментариев, а юридические советники и окружные судьи магистратских судов тестируют его для транскрибирования и обобщения решений. Служба судов и трибуналов Его Величества (HM Courts and Tribunals Service) внедрит инструмент формирования расписания дел с поддержкой ИИ, а подразделение Justice AI Unit получит более 12 млн фунтов стерлингов дополнительного финансирования в следующем финансовом году.

Планы Лэмми по ускорению работы судов и сокращению очереди дел также предусматривают финансирование дополнительных судебных заседаний, использование так называемых «блиц-судов», которые объединяют похожие дела, а также модернизацию зданий судов и трибуналов. Часть идей, в том числе более широкое применение ИИ и увеличение количества видеозаседаний, была предложена в отчете сэра Брайана Левесона, опубликованном в начале этого месяца.

Министр юстиции также намерен сократить вдвое количество судебных процессов с участием присяжных, лишив обвиняемых права выбирать такой формат рассмотрения по делам, за которые предусмотрено наказание менее трех лет лишения свободы.

