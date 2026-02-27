  1. У світі

У Британії розширять використання ШІ в судах для пришвидшення розгляду справ

07:18, 27 лютого 2026
Уряд Великої Британії планує активніше впроваджувати штучний інтелект у судах.
У Британії розширять використання ШІ в судах для пришвидшення розгляду справ
Фото: regmedia.co.uk
Британський уряд розширить використання штучного інтелекту в судах Англії та Уельсу в межах планів щодо прискорення їхньої роботи. Про це міністр юстиції Девід Леммі заявив під час заходу Microsoft AI, пише The Register.

Леммі, який також обіймає посаду заступника прем’єр-міністра, повідомив, що технології використовуватимуться для підтримки таких процесів, як транскрибування мовлення, узагальнення судових рішень та планування розкладу розгляду справ.

«Ми вже використовуємо ШІ для розкриття потенціалу наших працівників, зокрема за допомогою асистента Microsoft Copilot, і Міністерство юстиції є одним із найактивніших користувачів цієї системи серед урядових структур», — заявив він 24 лютого на заході Microsoft AI Tour у виставковому центрі ExCeL London.

За словами міністра, суди та трибунали тестують технологію, яку вже застосовує Служба пробації для транскрибування зустрічей між правопорушниками та інспекторами. Він зазначив, що це дозволило заощадити понад 25 тисяч годин, оскільки співробітникам більше не потрібно вручну набирати нотатки.

Леммі додав, що деякі судді з питань імміграції та надання притулку використовують ШІ для допомоги в підготовці нотаток і зауважень, а юридичні радники та окружні судді магістратських судів тестують його для транскрибування та узагальнення рішень. Служба судів і трибуналів Її Величності (HM Courts and Tribunals Service) запровадить інструмент формування розкладу справ із підтримкою ШІ, а підрозділ Justice AI Unit отримає понад 12 млн фунтів стерлінгів додаткового фінансування у наступному фінансовому році.

Плани Леммі щодо пришвидшення роботи судів і скорочення черги справ також передбачають фінансування додаткових судових засідань, використання так званих «бліц-судів», які об’єднують подібні справи, а також модернізацію будівель судів і трибуналів. Частина ідей, зокрема ширше застосування ШІ та збільшення кількості відеозасідань, була запропонована у звіті сера Браяна Левесона, оприлюдненому на початку цього місяця.

Міністр юстиції також прагне скоротити удвічі кількість судових процесів за участю присяжних, позбавивши обвинувачених права обирати такий розгляд у справах, за які передбачене покарання менш як три роки позбавлення волі.  

суд штучний інтелект Велика Британія

