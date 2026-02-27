  1. В мире

Netflix отказался от покупки Warner Bros. в пользу Paramount

12:42, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В заявлении компании подчеркнули, что дальнейшее повышение ставки утратило финансовую целесообразность.
Netflix отказался от покупки Warner Bros. в пользу Paramount
Фото: Mollie Sivaram / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Стриминговый гигант Netflix вышел из борьбы за приобретение Warner Bros. Discovery, фактически расчистив дорогу конкуренту — Paramount Skydance — для заключения сделки на $111 млрд по легендарной голливудской студии. Об этом сообщили в Bloomberg.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В заявлении компании подчеркнули, что первоначальное предложение соответствовало регуляторным требованиям и могло создать ценность для акционеров, однако дальнейшее повышение ставки утратило финансовую целесообразность.

«Мы всегда были дисциплинированными, и по цене, необходимой для ответа на последнее предложение Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной», — отметили в Netflix.

Вместо этого компания сосредоточится на развитии собственного бизнеса и планирует инвестировать около $20 млрд в 2026 году в производство фильмов, сериалов и другого контента.

После объявления о выходе из гонки акции Netflix выросли на 13% в послерыночной торговле — инвесторы положительно восприняли отказ от дорогостоящего поглощения.

Ранее Netflix согласился приобрести студию и стриминговый бизнес Warner Bros. за $82,7 млрд (с учетом долга), однако контрпредложения Paramount о покупке всей компании оставляли процесс открытым. 26 февраля совет директоров Warner Bros. признал последнее предложение Paramount — $31 за акцию — наилучшим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

культура

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Банкам планируют запретить взыскивать кредитные долги с военнослужащих

Предлагается установить временный мораторий на принудительное взыскание долгов с военнослужащих в период военного положения.

Суд в Запорожье ворам, взламывающим почтоматы ради одежды, назначил только штраф

Суд установил все детали, как обвиняемые использовали цифровые сервисы для похищения посылок.

Гонорары на карту, нарушение тайны совещательной комнаты и политическое прошлое кандидатов: новые собеседования в ВАКС

Седьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда

Скриншоты из РФ, условия в СИЗО и расходы на адвоката: обзор ключевых позиций Верховного Суда

Могут ли ненадлежащие условия в СИЗО изменить приговор и обязательно ли защитнику общаться с коллаборантом в делах in absentia — разбираем обзор практики Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]