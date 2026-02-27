Netflix отказался от покупки Warner Bros. в пользу Paramount

В заявлении компании подчеркнули, что дальнейшее повышение ставки утратило финансовую целесообразность.

Стриминговый гигант Netflix вышел из борьбы за приобретение Warner Bros. Discovery, фактически расчистив дорогу конкуренту — Paramount Skydance — для заключения сделки на $111 млрд по легендарной голливудской студии. Об этом сообщили в Bloomberg.

В заявлении компании подчеркнули, что первоначальное предложение соответствовало регуляторным требованиям и могло создать ценность для акционеров, однако дальнейшее повышение ставки утратило финансовую целесообразность.

«Мы всегда были дисциплинированными, и по цене, необходимой для ответа на последнее предложение Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной», — отметили в Netflix.

Вместо этого компания сосредоточится на развитии собственного бизнеса и планирует инвестировать около $20 млрд в 2026 году в производство фильмов, сериалов и другого контента.

После объявления о выходе из гонки акции Netflix выросли на 13% в послерыночной торговле — инвесторы положительно восприняли отказ от дорогостоящего поглощения.

Ранее Netflix согласился приобрести студию и стриминговый бизнес Warner Bros. за $82,7 млрд (с учетом долга), однако контрпредложения Paramount о покупке всей компании оставляли процесс открытым. 26 февраля совет директоров Warner Bros. признал последнее предложение Paramount — $31 за акцию — наилучшим.

