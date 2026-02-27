Netflix відмовився від купівлі Warner Bros. на користь Paramount

У заяві компанії наголосили, що подальше підвищення ставки втратило фінансову доцільність.

Стримінговий гігант Netflix вийшов із боротьби за придбання Warner Bros. Discovery, фактично розчистивши дорогу конкуренту — Paramount Skydance — для укладення угоди на $111 млрд щодо легендарної голлівудської студії. Про це повідомили у Bloomberg.

У заяві компанії наголосили, що початкова пропозиція відповідала регуляторним вимогам і могла створити цінність для акціонерів, однак подальше підвищення ставки втратило фінансову доцільність.

«Ми завжди були дисциплінованими, і за ціною, необхідною для відповіді на останню пропозицію Paramount Skydance, угода більше не є фінансово привабливою», — зазначили в Netflix.

Натомість компанія зосередиться на розвитку власного бізнесу та планує інвестувати близько $20 млрд у 2026 році у виробництво фільмів, серіалів та іншого контенту.

Після оголошення про вихід із перегонів акції Netflix зросли на 13% у післяринковій торгівлі — інвестори позитивно сприйняли відмову від дорогого поглинання.

Раніше Netflix погодився придбати студію та стримінговий бізнес Warner Bros. за $82,7 млрд (з урахуванням боргу), однак контрпропозиції Paramount щодо купівлі всієї компанії залишали процес відкритим. 26 лютого рада директорів Warner Bros. визнала останню пропозицію Paramount — $31 за акцію — найкращою.

