Стоят метро, автобусы и трамваи: в Германии забастовка парализовала общественный транспорт

Тысячи работников общественного транспорта устроили забастовку.

Фото: dw.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 27 февраля, в Германии начались предупредительные забастовки работников общественного транспорта, пишет DW.

По данным профсоюза Ver.di, в Берлинском транспортном обществе - забастовка началась с 3 часов ночи. Работу прекратили также сотрудники общественного транспорта земли Гессен - около 5200 человек во Франкфурте-на-Майне, Висбадене, Гиссене, Марбурге, Оффенбахе и Касселе.

В Баварии объявленная профсоюзом двухдневная стачка охватила 13 городов, включая пять крупнейших - Мюнхен, Нюрнберг, Аугсбург, Регенсбург и Ингольштадт. Автобусы и поезда встали также в Рейнланд-Пфальце, где к участию в забастовке призваны около 1500 человек. В Сааре к акции присоединились почти 1000 работников транспорта в Саарбрюккене, Нойнкирхене, Фельклингене, Саарлуи и Мерциге.

В большинстве регионов не ходят автобусы, трамваи и метро. Пассажирам - прежде всего живущим в пригородах и школьникам - приходится искать альтернативные способы добраться до места назначения. Ряд транспортных компаний уже объявил о введении резервных расписаний. По заявлению Ver.di, забастовки продлятся до ночи на 1 марта.

При этом в Нижней Саксонии до конца марта действует обязательный мирный период, исключающий трудовые конфликты в общественном транспорте. Ж/д концерн Deutsche Bahn и городские электрички тоже не затронуты забастовкой, поскольку текущий раунд тарифных переговоров не касается DB.

На переговорах, которые идут во всех 16 федеральных землях преимущественно с союзами работодателей муниципального сектора, Ver. di добивается прежде всего существенного улучшения условий труда сокращения рабочей недели и продолжительности смен, увеличения периодов отдыха, а также повышения надбавок за работу в ночное время и в выходные дни. В ряде земель дополнительно ведутся переговоры о повышении зарплат. Когда именно стороны смогут достичь соглашений, пока абсолютно не ясно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.