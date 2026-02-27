Стоять метро, автобуси та трамваї: у Німеччині страйк паралізував громадський транспорт

Тисячі працівників громадського транспорту влаштували страйк.

Фото: dw.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 27 лютого, у Німеччині розпочалися попереджувальні страйки працівників громадського транспорту, пише DW.

За даними профспілки Ver.di, у Берлінському транспортному товаристві страйк розпочався з 3 години ночі. Роботу також припинили співробітники громадського транспорту землі Гессен — близько 5200 осіб у Франкфурті-на-Майні, Вісбадені, Гіссені, Марбурзі, Оффенбаху та Касселі.

У Баварії оголошений профспілкою дводенний страйк охопив 13 міст, зокрема п’ять найбільших — Мюнхен, Нюрнберг, Аугсбург, Регенсбург та Інгольштадт. Автобуси й потяги зупинилися також у Рейнланд-Пфальці, де до участі у страйку закликано близько 1500 осіб. У Саарі до акції приєдналися майже 1000 працівників транспорту в Саарбрюккені, Нойнкірхені, Фельклінгені, Саарлуї та Мерцізі.

У більшості регіонів не курсують автобуси, трамваї та метро. Пасажирам — передусім тим, хто мешкає в передмістях, і школярам — доводиться шукати альтернативні способи дістатися до місця призначення. Низка транспортних компаній уже оголосила про запровадження резервних розкладів. За заявою Ver.di, страйки триватимуть до ночі на 1 березня.

Водночас у Нижній Саксонії до кінця березня діє обов’язковий мирний період, що виключає трудові конфлікти в громадському транспорті. Залізничний концерн Deutsche Bahn і міські електрички також не зачеплені страйком, оскільки поточний раунд тарифних переговорів не стосується DB.

На переговорах, які тривають у всіх 16 федеральних землях переважно з об’єднаннями роботодавців муніципального сектору, Ver.di домагається передусім суттєвого поліпшення умов праці — скорочення робочого тижня і тривалості змін, збільшення періодів відпочинку, а також підвищення надбавок за роботу в нічний час і у вихідні дні. У низці земель додатково ведуться переговори щодо підвищення зарплат. Коли саме сторони зможуть досягти домовленостей, поки що абсолютно не зрозуміло.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.