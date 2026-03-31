Суд признал птиц во дворе «неудобством» для соседей — конфликт из-за колонии ласточек

Соседи жалуются на помет, тогда как владелец пытается сохранить исчезающий вид.

В США Муниципальный суд в штате Луизиана постановил, что пурпурные ласточки, гнездящиеся во дворе местного жителя, создают неудобства для соседей, пишет Alaskasnewssource.

Эндрю Стамм рассказал, что еще с детства изготавливает гнезда для пурпурных ласточек. По его словам, популяция этих птиц стремительно сокращается из-за утраты природной среды, и они в значительной степени зависят от людей.

Каждую весну в своем доме в городе Харахан, где он проживает уже 38 лет, вместе с супругой Кэрол он устанавливает специальные безопасные конструкции для гнезд с февраля по июнь. В частности, это три стойки с 52 гнездовыми «тыквами», одобренными Ассоциацией по охране пурпурных ласточек, чтобы защитить птиц от хищников.

Однако после того, как птицы прилетают из тропических лесов Бразилии для размножения, четверо соседей пожаловались на помет. Вопрос уже поднимался два года назад на заседании городского совета.

Мэр города Тим Бодье тогда заявил, что власти должны реагировать на жалобы жителей, даже если это означает судебное разбирательство.

Адвокат семьи Стаммов отметил, что они предлагали выполнять требования местных правил — убирать помет, а также даже мыть внешние части домов соседей и оплачивать мойку их автомобилей в период пребывания птиц. Однако эти предложения были отклонены.

Жалобщики настаивают, чтобы большинство гнезд перенесли в другое место, оставив лишь шесть. В то же время орнитологи предупреждают, что это может вызвать значительный стресс для колонии птиц.

Адвокат также заявил, что местные власти игнорируют другие нормы, которые позволили бы привлечь экологические организации для поиска комприссного решения.

Сами Стаммы утверждают, что большинство соседей поддерживают наличие птиц, а часть помета может принадлежать другим перелетным видам.

В то же время жалобщики настаивают, что помет покрывает автомобили, садовые участки и мебель, а предложенные решения являются неудобными и временными.

