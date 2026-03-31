ЕС готовит новые правила для украинцев: временную защиту после 2027 года изменят

14:12, 31 марта 2026
Еврокомиссия планирует реформу механизма: обсуждают ограничения по региону происхождения, статусу мобилизации и новый подход к уязвимым группам.
ЕС готовит новые правила для украинцев: временную защиту после 2027 года изменят
Еврокомиссия готовит новую модель временной защиты для украинцев в ЕС после 2027 года. Речь идет не только о возможном продлении действия механизма, но и о его изменении с потенциальными ограничениями — в частности по региону происхождения и статусу мобилизации. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Отказ от предыдущего плана

В Евросоюзе фактически отказались от плана завершить временную защиту в марте 2027 года. Вместо этого продолжается обсуждение его реформирования. Еврокомиссия планирует представить новое предложение в мае, после чего его должны согласовать государства-члены.

Среди ключевых идей — сужение круга лиц, которые будут иметь право на защиту. В частности, рассматривается подход с учетом региона происхождения украинцев и их связи с мобилизацией. Также обсуждается возможность сохранения отдельного статуса для наиболее уязвимых категорий.

Почему вернулись к дискуссии

Возвращение к этому вопросу объясняют практическими трудностями. Предыдущий план предусматривал переход украинцев на национальные разрешения на проживание, однако это оказалось сложным из-за высоких требований к доходам и более сложных процедур. Во многих странах такие механизмы до сих пор не заработали, а количество переходов остается низким.

На дискуссию также повлияли решения отдельных европейских стран. Швейцария определила часть западных областей Украины как относительно безопасные для возвращения. Норвегия ограничила доступ к защите для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Дания рассматривала подобные шаги, однако окончательное решение пока не принято.

Коснется ли это мужчин

Отдельно в ЕС обсуждаются возможные ограничения для мужчин призывного возраста. В то же время юристы подчеркивают, что такие инициативы могут противоречить европейскому праву, в частности из-за риска дискриминации и действия права на отказ от военной службы по соображениям совести (это право действует в ЕС).

По словам собеседников, новые правила могут касаться прежде всего новоприбывших украинцев и не затронуть тех, кто уже имеет временную защиту. Часть стран выступает за простое продление действующей системы, тогда как другие настаивают на ее изменении.

В Брюсселе сходятся в одном: после 2027 года временную защиту в нынешнем виде не оставят, однако окончательный формат еще не определен.

