Некоторые страны НАТО могут помочь разминировать Ормузский пролив — Дональд Трамп

19:17, 12 апреля 2026
По словам президента США, отдельные союзники уже направляют в регион специализированные корабли.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отдельные страны НАТО якобы рассматривают возможность участия в разминировании Ормузского пролива. По его словам, часть союзников уже направляет в регион специализированные корабли.

Американский президент выразил недовольство действиями Альянса, отметив, что ожидал большей поддержки от партнеров.

«Мы очень разочарованы в НАТО. Очень, очень разочарованы тем, что они не присоединились. Теперь они хотят приехать и помочь с проливом, очистить его. Это не займет много времени. Мы очистим пролив, и они смогут им пользоваться», — заявил Трамп в эфире Fox News.

По словам Трампа, к потенциальной коалиции может присоединиться Великобритания, однако официального подтверждения со стороны Лондона пока нет.

Президент США также заявил, что разминирование пролива, по его мнению, не займет много времени.

Отдельно Трамп обозначил жесткую позицию Вашингтона в отношении Ирана. Он сообщил о намерении США ввести фактическую морскую блокаду страны, подобную той, которая ранее применялась в отношении Венесуэлы.

По его словам, Соединенные Штаты намерены ограничить возможности Тегерана экспортировать нефть.

Кроме того, американский лидер заявил, что Иран не сможет получить ядерное оружие, а также допустил продолжение ударов в случае попыток блокирования Ормузского пролива.

