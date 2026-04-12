Деякі країни НАТО можуть допомогти розмінувати Ормузьку протоку — Дональд Трамп

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп повідомив, що окремі країни НАТО нібито розглядають можливість участі в розмінуванні Ормузької протоки. За його словами, частина союзників уже спрямовує до регіону спеціалізовані кораблі.

Американський президент висловив невдоволення діями Альянсу, зазначивши, що очікував більшої підтримки від партнерів.

«Ми дуже розчаровані в НАТО. Дуже, дуже розчаровані тим, що вони не приєдналися. Тепер вони хочуть приїхати і допомогти з протокою, очистити її. Це не займе багато часу. Ми очистимо протоку, і вони зможуть нею користуватися», - заявив Трамп в ефірі Fox News.

За словами Трампа, до потенційної коаліції може приєднатися Велика Британія, однак офіційного підтвердження з боку Лондона наразі немає.

Президент США також заявив, що розмінування протоки, на його думку, не займе багато часу.

Окремо Трамп окреслив жорстку позицію Вашингтона щодо Ірану. Він повідомив про намір США запровадити фактичну морську блокаду країни, подібну до тієї, яка раніше застосовувалася щодо Венесуела.

За його словами, Сполучені Штати мають намір обмежити можливості Тегерана експортувати нафту.

Крім того, американський лідер заявив, що Іран не зможе отримати ядерну зброю, а також допустив продовження ударів у разі спроб блокування Ормузької протоки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.