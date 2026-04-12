  1. У світі

Деякі країни НАТО можуть допомогти розмінувати Ормузьку протоку — Дональд Трамп

19:17, 12 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами президента США, окремі союзники вже спрямовують до регіону спеціалізовані кораблі.
Деякі країни НАТО можуть допомогти розмінувати Ормузьку протоку — Дональд Трамп
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп повідомив, що окремі країни НАТО нібито розглядають можливість участі в розмінуванні Ормузької протоки. За його словами, частина союзників уже спрямовує до регіону спеціалізовані кораблі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Американський президент висловив невдоволення діями Альянсу, зазначивши, що очікував більшої підтримки від партнерів.

«Ми дуже розчаровані в НАТО. Дуже, дуже розчаровані тим, що вони не приєдналися. Тепер вони хочуть приїхати і допомогти з протокою, очистити її. Це не займе багато часу. Ми очистимо протоку, і вони зможуть нею користуватися», - заявив Трамп в ефірі Fox News.

За словами Трампа, до потенційної коаліції може приєднатися Велика Британія, однак офіційного підтвердження з боку Лондона наразі немає.

Президент США також заявив, що розмінування протоки, на його думку, не займе багато часу.

Окремо Трамп окреслив жорстку позицію Вашингтона щодо Ірану. Він повідомив про намір США запровадити фактичну морську блокаду країни, подібну до тієї, яка раніше застосовувалася щодо Венесуела.

За його словами, Сполучені Штати мають намір обмежити можливості Тегерана експортувати нафту.

Крім того, американський лідер заявив, що Іран не зможе отримати ядерну зброю, а також допустив продовження ударів у разі спроб блокування Ормузької протоки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Іран

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]