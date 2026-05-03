В Японии госслужащим советуют носить шорты для экономии электроэнергии — как это связано

14:11, 3 мая 2026
Власти надеются, что более легкая одежда снизит использование кондиционеров в жару.
В Японии госслужащим рекомендовали носить шорты, чтобы снизить потребление электроэнергии. Такую инициативу вводят на фоне ожидаемой летней жары и рисков для энергоснабжения.

В Токио местные власти призвали работников государственных учреждений приходить на работу в более легкой одежде, в частности в шортах. Как пишет The Guardian, это должно помочь сократить использование кондиционеров и сэкономить электроэнергию.

Подобную практику в стране применяют не впервые. Еще в 2005 году в Японии запустили программу Cool Biz, которая предусматривала менее формальный дресс-код в жаркий период — без пиджаков и галстуков.

Теперь власти решили еще больше ослабить требования к внешнему виду на рабочем месте. По словам губернатора Токио Юрико Коике, госслужащих поощряют выбирать удобную одежду — поло, футболки, кроссовки, а также, в зависимости от должностных обязанностей, шорты.

Решение также связано с геополитической ситуацией. Из-за напряжения на Ближнем Востоке растут цены на нефть и возникают риски дефицита авиационного топлива. Япония, которая примерно на 90% зависит от импорта нефти, вынуждена реагировать на возможные перебои поставок.

Правительство страны уже задействовало стратегические запасы нефти, а также ищет альтернативные источники поставок вне региона, чтобы снизить зависимость от нестабильных маршрутов.

