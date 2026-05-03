У Японії держслужбовцям радять носити шорти для економії електроенергії — як це пов’язано

Влада сподівається, що легший одяг зменшить використання кондиціонерів у спеку.

У Японії держслужбовцям рекомендували носити шорти, щоб зменшити споживання електроенергії. Таку ініціативу запроваджують на тлі очікуваної літньої спеки та ризиків для енергопостачання.

У Токіо місцева влада закликала працівників державних установ приходити на роботу в легшому одязі, зокрема в шортах. Як пише The Guardian, це має допомогти скоротити використання кондиціонерів і заощадити електроенергію.

Подібну практику в країні застосовують не вперше. Ще у 2005 році в Японії запустили програму Cool Biz, яка передбачала менш формальний дрескод у спекотний період — без піджаків і краваток.

Тепер влада вирішила ще більше послабити вимоги до зовнішнього вигляду на робочому місці. За словами губернаторки Токіо Юріко Коіке, держслужбовців заохочують обирати зручний одяг — поло, футболки, кросівки, а також, залежно від посадових обов’язків, шорти.

Рішення також пов’язане з геополітичною ситуацією. Через напруження на Близькому Сході зростають ціни на нафту і виникають ризики дефіциту авіаційного пального. Японія, яка приблизно на 90% залежить від імпорту нафти, змушена реагувати на можливі перебої постачання.

Уряд країни вже залучив стратегічні запаси нафти, а також шукає альтернативні джерела постачання поза регіоном, щоб зменшити залежність від нестабільних маршрутів.

