  1. В мире

В Италии предлагают платить юристам за возвращение клиентов-мигрантов на родину

15:59, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инициатива правительства предусматривает бонусы адвокатам за добровольную репатриацию мигрантов и уже вызвала критику.
В Италии предлагают платить юристам за возвращение клиентов-мигрантов на родину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Италии правительство инициировало новый законопроект, который предусматривает финансовые бонусы для юристов, если их клиенты-мигранты согласятся добровольно вернуться в страну происхождения. Идея уже вызвала резкую критику со стороны юристов, судей и оппозиции, которые сравнивают ее с «вознаграждениями в стиле Дикого Запада».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно проекту:

  • юристы будут получать бонусы, если убедят клиентов добровольно вернуться домой;
  • выплата будет осуществляться только после фактического выезда человека;
  • точный размер вознаграждения не определен, но по оценкам СМИ речь идет примерно о 615 евро за случай.

На реализацию программы в 2026 году правительство заложило 246 тысяч евро, а в 2027–2028 годах финансирование планируют почти удвоить, указывает The Guardian.

Отдельно законопроект предлагает ограничить доступ к бесплатной правовой помощи для тех, кто оспаривает решения о депортации.

Резкая реакция юристов и судей

Профессиональные объединения выступили против нововведения. Национальный совет адвокатов заявил, что не был проинформирован об этих изменениях и призвал парламент их отменить.

Ассоциация уголовных юристов UCPI подчеркнула, что такая практика противоречит Конституции Италии, поскольку адвокат не может получать вознаграждение за достижение результата, выгодного государству. Его роль — действовать независимо и в интересах клиента.

В свою очередь профсоюз судей ANM предупредил, что финансовые стимулы могут подорвать систему правовой защиты, поскольку ставят под сомнение беспристрастность юридических процедур.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

юрист Италия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Огородил и обработал заброшенный участок и стал обладателем: в Украине могут узаконить фактический захват имущества

Станет ли фактическое владение вещью сильнее бумажного титула.

Верховный Суд: длительное проживание и прочная связь с жильем могут остановить выселение

ВС подтвердил, что собственник жилья не может выселить лиц, если такое вмешательство является непропорциональным в понимании статьи 8 Конвенции.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]