В Италии предлагают платить юристам за возвращение клиентов-мигрантов на родину

Инициатива правительства предусматривает бонусы адвокатам за добровольную репатриацию мигрантов и уже вызвала критику.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Италии правительство инициировало новый законопроект, который предусматривает финансовые бонусы для юристов, если их клиенты-мигранты согласятся добровольно вернуться в страну происхождения. Идея уже вызвала резкую критику со стороны юристов, судей и оппозиции, которые сравнивают ее с «вознаграждениями в стиле Дикого Запада».

Согласно проекту:

юристы будут получать бонусы, если убедят клиентов добровольно вернуться домой;

выплата будет осуществляться только после фактического выезда человека;

точный размер вознаграждения не определен, но по оценкам СМИ речь идет примерно о 615 евро за случай.

На реализацию программы в 2026 году правительство заложило 246 тысяч евро, а в 2027–2028 годах финансирование планируют почти удвоить, указывает The Guardian.

Отдельно законопроект предлагает ограничить доступ к бесплатной правовой помощи для тех, кто оспаривает решения о депортации.

Резкая реакция юристов и судей

Профессиональные объединения выступили против нововведения. Национальный совет адвокатов заявил, что не был проинформирован об этих изменениях и призвал парламент их отменить.

Ассоциация уголовных юристов UCPI подчеркнула, что такая практика противоречит Конституции Италии, поскольку адвокат не может получать вознаграждение за достижение результата, выгодного государству. Его роль — действовать независимо и в интересах клиента.

В свою очередь профсоюз судей ANM предупредил, что финансовые стимулы могут подорвать систему правовой защиты, поскольку ставят под сомнение беспристрастность юридических процедур.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.