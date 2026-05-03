В Італії пропонують платити юристам за повернення клієнтів-мігрантів на батьківщину

Ініціатива уряду передбачає бонуси адвокатам за добровільну репатріацію мігрантів і вже викликала критику.

В Італії уряд ініціював новий законопроєкт, який передбачає фінансові бонуси для юристів, якщо їхні клієнти-мігранти погодяться добровільно повернутися до країни походження. Ідея вже викликала різку критику з боку правників, суддів і опозиції, які порівнюють її з «винагородами у стилі Дикого Заходу».

Згідно з проєктом:

юристи отримуватимуть бонуси, якщо переконають клієнтів добровільно повернутися додому;

виплата здійснюватиметься лише після фактичного виїзду людини;

точний розмір винагороди не визначений, але за оцінками ЗМІ, йдеться приблизно про 615 євро за випадок.

На реалізацію програми у 2026 році уряд заклав 246 тисяч євро, а у 2027–2028 роках фінансування планують майже подвоїти, вказує The Guardian.

Окремо законопроєкт пропонує обмежити доступ до безоплатної правової допомоги для тих, хто оскаржує рішення про депортацію.

Різка реакція юристів і суддів

Професійні об’єднання виступили проти нововведення. Національна рада адвокатів заявила, що не була поінформована про ці зміни та закликала парламент їх скасувати.

Асоціація кримінальних юристів UCPI наголосила, що така практика суперечить Конституції Італії, адже адвокат не може отримувати винагороду за досягнення результату, вигідного державі. Його роль — діяти незалежно та в інтересах клієнта.

Своєю чергою профспілка суддів ANM попередила, що фінансові стимули можуть підірвати систему правового захисту, адже ставлять під сумнів неупередженість юридичних процедур.

