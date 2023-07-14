Рада поддержала создание в Межигорье парка-памятки садового искусства

Парк в Межигорье создается на землях государственной собственности, распорядителем которых является Кабмин, выступающий от имени государства.

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Верховная Рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом проект Закона о создании парка-памятки садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье» (№9354). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

«Законопроектом предусмотрено создать на территории Вышгородского района Киевской области парк- памятку садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье».

Принятие Закона будет способствовать охране и использованию в эстетических, природоохранных и оздоровительных целях выдающихся и ценных образцов паркового строительства на территории правительственной резиденции «Межигорье», - говорится в сообщении.

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