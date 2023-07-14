Рада підтримала створення у Межигір'ї парку-пам’ятки садового мистецтва

Парк у Межигір'ї створюється на землях державної власності, розпорядником яких є Кабмін, що виступає від імені держави.

Фото: gettyimages

Верховна Рада України 14 липня прийняла у другому читанні і в цілому проект Закону про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я» (реєстр. №9354). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

«Законопроектом передбачено створити на території Вишгородського району Київської області парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я».

Прийняття Закону сприятиме охороні та використанню в естетичних, природоохоронних та оздоровчих цілях визначних та цінних зразків паркового будівництва на території урядової резиденції «Межигір’я», - сказано у повідомленні.

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