В Японії під час випробувань вибухнула ракета, відео

Вибух пролунав приблизно через одну хвилину після початку наземних випробувань двигуна другого ступеня.

В Японії під час випробувань малої твердоопаливної ракети Epsilon S стався вибух. Про це повідомило агентство Kyodo.

За даними Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) у результаті інциденту на полігоні Носіро в префектурі Акіта ніхто не постраждав.

Вибух пролунав приблизно через одну хвилину після початку наземних випробувань двигуна другого ступеня. Причини ситуації встановлюють.

Сьогоднішня невдача змусила агентство відкласти запуск Epsilon S з 2023 фінансового року на 2024 фінансовий рік, оскільки він використовує той самий паливний бак, що й ракета Epsilon-6.

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