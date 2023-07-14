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  1. В мире

В Японии во время испытаний взорвалась ракета, видео

23:23, 14 июля 2023
Взрыв раздался примерно через одну минуту после начала наземных испытаний двигателя второй ступени.
В Японии во время испытаний взорвалась ракета, видео
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В Японии в ходе испытаний малой твердотопливной ракеты Epsilon S произошел взрыв. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в результате инцидента на полигоне Носиро в префектуре Акита никто не пострадал.

Взрыв раздался примерно через одну минуту после начала наземных испытаний двигателя второй ступени. Причины ситуации устанавливаются.

Сегодняшняя неудача заставила агентство отложить запуск Epsilon S с 2023 финансового года на 2024 финансовый год, поскольку он использует тот же топливный бак, что и ракета Epsilon-6.

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