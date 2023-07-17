Рада временно разрешила правлению ОСМД на прифронтовых территориях изменять функциональное назначение квартир

Депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает возможность участвовать в собрании по созданию ОСМД онлайн и временно разрешили правлению ОСМД одобрять решение о ремонте домов или изменении функционального назначения квартиры на территориях, где ведутся или велись боевые действия без решения общего собрания.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7029 о внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении управления многоквартирными домами, которым меняется процедура создания ОСМД и, в частности, разрешается участвовать в учредительном собрании по созданию объединения владельцам квартир онлайн, а правлению ОСМД на время военного положения и в течение года после его завершения проводить ремонты домов на территориях, где происходят или происходили боевые действия за грантовые средства и изменять функциональное назначение квартир без решения общего собрания.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 6 закона «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» и установить, что «при технической возможности может быть организовано участие в учредительном собрании отдельных совладельцев (по их желанию) дистанционно с использованием технических средств электронных коммуникаций (телефонов, планшетов, ПК) в режиме видеоконференции»

Голосование таких совладельцев осуществляется путём письменного опроса. Решение о создании ОСМД считается принятым, если за него проголосовали совладельцы (их представители), общее количество голосов которых составляет более половины общего числа голосов всех совладельцев.

При этом уставом объединения может быть установлен другой порядок определения количества голосов, принадлежащих каждому совладельцу на общем собрании, чем предусмотрено частями четырнадцатой и пятнадцатой статьи 6 этого закона (во время учредительного собрания по созданию ОСМД).

Если голоса разделились, то проводится письменный опрос совладельцев, не голосовавших на учредительном собрании. Письменный опрос совладельцев проводится в течение не более 45 календарных дней со дня проведения учредительного собрания. Если в течение указанного срока решение о создании ОСМД не набрало необходимого количества голосов, то оно считается непринятым.

Также законом парламентарии уточнили порядок доведения до совладельцев решения общего собрания ОСМД. Предусматривается возможность его доказывания в любом порядке, который будет определен общим собранием.

Кроме этого, документом на время военного положения и в течение года со дня его прекращения правлению ОСМД предоставляются дополнительные полномочия на территориях, на которых ведутся боевые действия. Речь идет о: принятии решений о реконструкции или ремонте дома, изменении функционального назначения квартиры; заключение договоров, необходимых для реконструкции и ремонта за грантовые средства иностранных государств.

Указанные решения правления принимает без согласования общего собрания

При этом установлено, что полномочия правления, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания объединения".

Автор Ярослав Конощук

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