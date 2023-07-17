Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Зеленский подписал закон об испытательном сроке для украинцев без военного опыта, желающих служить в ВСУ

Закон предусматривает для граждан Украины, принятых на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины впервые (кроме курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования, а также тех, кто раньше проходил военную службу) устанавливается испытательный срок.

На офицерские должности будут назначаться без военного образования – Зеленский подписал закон

Глава государства поддержал закон о назначении на офицерские должности бойцов без военного образования при прохождении ими трехмесячного испытательного срока на офицерской должности.

Утратившие на войне близких военнослужащие могут увольняться из армии – Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий, что военнослужащие, потерявшие близких на войне, имеют право на увольнение из армии.

Суд отменил отказ пограничной службы в выезде студенту, направлявшемуся на обучение за границу

Апелляционный административный суд подчеркнул, что право истца на выезд с целью обучения не могло быть ограниченным, поскольку ограничения выезда за границу для военнообязанных вводятся с целью защиты независимости и территориальной целостности Украины, тогда как истец временно от исполнения соответствующего долга освобожден как соискатель профессионального высшего образования.

Кабмин с 1 сентября увеличил комиссию для новых заемщиков в рамках программы «єОселя»

Согласно решению правительства, с 1 сентября комиссия за предоставление и/или обслуживание кредита увеличивается с 0,5% до 1% от суммы кредита.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Рада временно разрешила правлению ОСМД на прифронтовых территориях изменять функциональное назначение квартир

07:10, 17 июля 2023
Депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает возможность участвовать в собрании по созданию ОСМД онлайн и временно разрешили правлению ОСМД одобрять решение о ремонте домов или изменении функционального назначения квартиры на территориях, где ведутся или велись боевые действия без решения общего собрания.
Рада временно разрешила правлению ОСМД на прифронтовых территориях изменять функциональное назначение квартир
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7029 о внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении управления многоквартирными домами, которым меняется процедура создания ОСМД и, в частности, разрешается участвовать в учредительном собрании по созданию объединения владельцам квартир онлайн, а правлению ОСМД на время военного положения и в течение года после его завершения проводить ремонты домов на территориях, где происходят или происходили боевые действия за грантовые средства и изменять функциональное назначение квартир без решения общего собрания.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 6 закона «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» и установить, что «при технической возможности может быть организовано участие в учредительном собрании отдельных совладельцев (по их желанию) дистанционно с использованием технических средств электронных коммуникаций (телефонов, планшетов, ПК) в режиме видеоконференции»

Голосование таких совладельцев осуществляется путём письменного опроса. Решение о создании ОСМД считается принятым, если за него проголосовали совладельцы (их представители), общее количество голосов которых составляет более половины общего числа голосов всех совладельцев.

При этом уставом объединения может быть установлен другой порядок определения количества голосов, принадлежащих каждому совладельцу на общем собрании, чем предусмотрено частями четырнадцатой и пятнадцатой статьи 6 этого закона (во время учредительного собрания по созданию ОСМД).

Если голоса разделились, то проводится письменный опрос совладельцев, не голосовавших на учредительном собрании. Письменный опрос совладельцев проводится в течение не более 45 календарных дней со дня проведения учредительного собрания. Если в течение указанного срока решение о создании ОСМД не набрало необходимого количества голосов, то оно считается непринятым.

Также законом парламентарии уточнили порядок доведения до совладельцев решения общего собрания ОСМД. Предусматривается возможность его доказывания в любом порядке, который будет определен общим собранием.

Кроме этого, документом на время военного положения и в течение года со дня его прекращения правлению ОСМД предоставляются дополнительные полномочия на территориях, на которых ведутся боевые действия. Речь идет о: принятии решений о реконструкции или ремонте дома, изменении функционального назначения квартиры; заключение договоров, необходимых для реконструкции и ремонта за грантовые средства иностранных государств.

Указанные решения правления принимает без согласования общего собрания

При этом установлено, что полномочия правления, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания объединения".

Автор Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Лілія Катеринчук
    Лілія Катеринчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва