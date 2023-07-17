Рада тимчасово дозволила правлінню ОСББ на прифронтових територіях змінювати функціональне призначення квартир

Депутати підтримали у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає можливість брати участь у зборах щодо створення ОСББ онлайн та тимчасово дозволили правлінню ОСББ схвалювати рішення про ремонти будинків чи зміну функціонального призначення квартири на територіях де ведуться чи велися бойові дії без рішення загальних зборів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №7029 про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками, яким змінюється процедура створення ОСББ та, зокрема дозволяється брати участь в установчих зборах стосовно створення об’єднання власникам квартир онлайн, а правлінню ОСББ на час воєнного стану та протягом року після його завершення проводити ремонти будинків на територіях де відбуваються чи відбувалися бойові дії за грантові кошти та змінювати функціональне призначення квартир без рішення загальних зборів.

Законом внесено зміни до статті 6 закону «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» та встановити, що «за технічної можливості може бути організовано участь в установчих зборах окремих співвласників (за їх бажанням) дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій(телефонів, планшетів, ПК) у режимі відеоконференції»

Голосування таких співвласників здійснюється шляхом письмового опитування. Рішення про створення ОСББ вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники (їх представники), загальна кількість голосів яких становить більше половини загальної кількості голосів усіх співвласників.

При цьому статутом об’єднання може бути встановлено інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах, ніж передбачено частинами чотирнадцятою та п’ятнадцятою статті 6 цього закону(під час установчих зборів щодо створення ОСББ).

Якщо голоси розділилися, то проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом не більше ніж 45 календарних днів з дня проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку рішення про створення ОСББ не набрало необхідної кількості голосів за, то воно вважається неприйнятим.

Також законом парламентарі уточнили порядок доведення до співвласників рішення загальних зборів ОСББ. Передбачається можливість його доведення у будь-якому порядку, який буде визначено загальними зборами.

Крім цього документом на час воєнного стану та протягом року з дня його припинення правлінню ОСББ надаються додаткові повноваження на територіях на яких ведуться\велися бойові дії. Йдеться про: ухвалення рішень про реконструкцію чи ремонт будинку, зміну функціонального призначення квартири; укладання договорів, необхідних для реконструкції та ремонту за грантові кошти іноземних держав.

Зазначені рішення правління ухвалює без погодження загальних зборів

При цьому встановлено, що повноваження правління, передбачені цим пунктом, можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів об’єднання".

Автор Ярослав Конощук

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