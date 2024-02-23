Рада расширила полномочия исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов в области строительства

Местным государственным, военно-гражданским и военным администрациям также предоставили полномочия по выполнению функции заказчика строительства, ремонту жилых домов, объектов инфраструктуры.

Фото: kharkiv.ua

В пятницу, 23 февраля, Верховная Рада рассмотрела во втором чтении доработанный Комитетом законопроект №10202 и принял его как Закон в целом. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов Украины.

Принятый Закон предусматривает:

- расширение полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов в области строительства;

- усовершенствование определения термина «заказчик строительства»;

- отнесение к полномочиям в области строительства исполнительных органов местных советов возможности осуществлять определенные законодательством функции заказчика строительства на основании и в пределах, установленных договором поручения;

- предоставление местным государственным, военно-гражданским и военным администрациям полномочия по выполнению функции заказчика строительства, ремонту жилых домов, объектов социальной и производственной инфраструктуры государственной или коммунальной собственности и возможности поручать осуществлять такие функции коммунальной организации соответствующего направления деятельности, а в городах и Севастополе – также и соответствующим районным государственным администрациям.

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