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Заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма назвал «политическим хайпом» составленный НАПК протокол по нему

«Надеюсь, что после избрания нового руководства на прозрачном конкурсе этот институт начнет бороться с коррупцией, а не проедать деньги налогоплательщиков и заниматься политическим хайпом», - написал Ростислав Шурма.

Адвокаты, потерпевшие и свидетели смогут участвовать в рассмотрении уголовных дел судом из дома или автомобиля – Верховная Рада приняла изменения в УПК

Парламент принял изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно введения дистанционного участия вне помещения суда в уголовном процессе адвокатов, потерпевших и свидетелей.

Еврокомиссия высвободит для Польши 137 млрд евро, заблокированные из-за проблем с давлением на судей, и предоставит польским фермерам 1,4 млрд евро поддержки, – Урсула фон дер Ляйен

«Мы поражены усилиями Польши по восстановлению верховенства права и разблокируем для нее 137 млрд евро из фондов, заблокированных из-за проблем с независимостью судей», - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мужчина избил женщину-адвоката, защищавшую его экс-супругу, - Верховный Суд отменил определение апелляции, подтвердившей оправдательный приговор

Суд первой инстанции в оправдательном приговоре отметил, что действия потерпевшей адвоката во время инкриминированных обвиняемого событий вблизи детсада выходили за пределы предоставления ею правовой помощи бывшей жене обвиняемого, - что решил Верховный Суд

В ВККС рассказали, какие дискуссии происходят в Комиссии перед увольнением судей

В Комиссии рассказали, что увольнение только одного судьи может лишить доступа к правосудию десятки тысяч граждан.

  1. В Украине

В Тисе возле границы с Румынией обнаружили тело двадцатого утопленника

23:59, 23 февраля 2024
Утопленник имел при себе документы и мобильный телефон.
В Тисе возле границы с Румынией обнаружили тело двадцатого утопленника
Источник фото: Государственная пограничная служба Украины
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Государственная пограничная служба Украины сообщила об обнаружении тела украинца в реке Тиса. Мужчина, по предварительной информации, пытался незаконно пересечь границу через речной участок. Погибший идентифицирован как житель села Великий Бычков. Рядом с ним были найдены внутренние и заграничные паспорта, мобильный телефон и банковские карты.

Мать еще одного пропавшего мужчины сообщила о его исчезновении месяц назад. Она утверждает, что сын планировал незаконно попасть в Румынию и с тех пор не находится на связи. Поиски продолжаются до сих пор.

Это уже 20-я зафиксированная гибель в реке Тиса с начала полномасштабного вторжения. Пограничная служба призывает воздержаться от подобных попыток пересечения границы, поскольку это может быть опасным для жизни.

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