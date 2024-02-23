В Тисе возле границы с Румынией обнаружили тело двадцатого утопленника

Утопленник имел при себе документы и мобильный телефон.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины сообщила об обнаружении тела украинца в реке Тиса. Мужчина, по предварительной информации, пытался незаконно пересечь границу через речной участок. Погибший идентифицирован как житель села Великий Бычков. Рядом с ним были найдены внутренние и заграничные паспорта, мобильный телефон и банковские карты.

Мать еще одного пропавшего мужчины сообщила о его исчезновении месяц назад. Она утверждает, что сын планировал незаконно попасть в Румынию и с тех пор не находится на связи. Поиски продолжаются до сих пор.

Это уже 20-я зафиксированная гибель в реке Тиса с начала полномасштабного вторжения. Пограничная служба призывает воздержаться от подобных попыток пересечения границы, поскольку это может быть опасным для жизни.

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